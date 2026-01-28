IR A
Cómo será el nuevo Intrusos: quiénes se quedan, quiénes se van a LAM y la incorporación de Marcela Baños

Tras la ausencia significativa de uno de los conductores históricos del ciclo de espectáculos, se conocieron los nombres que se barajan para febrero.

El panel de Intrusos en América tendrá cambios igual que en la conducción.

El panel de Intrusos en América tendrá cambios igual que en la conducción.

Intrusos es uno de los ciclos históricos de la televisión argentina y este 2026 tendrá un nuevo plantel con conductores y panelistas que se quedan y otros que se incorporan como Marcela Baños.

Tras la ausencia durante 2 meses de uno de los conductores, ya que Rodrigo Lussich se fue al exterior por otros compromisos laborales, trascendió que seguirá al frente del programa a partir del 16 de febrero. El mediático viajó a España para hacer un unipersonal.

Por su parte, el co-conductor Adrián Pallares que se quedó cuidando el lugar durante este tiempo, el periodista sólo se tomará unos días de descanso con su familia. Además, tiene previsto viajar a Estados Unidos para el Mundial 2026.

¿Cuáles son las altas y bajas de Intrusos en 2026?

Además de la vuelta de la histórica conductora de Pasión de Sábados, en América, habrá un panelista masculino que si bien todavía no se conoce el nombre adelantan que será un "bombazo". La que casi seguro que sigue es la panelista Natalie Weber que estuvo en el verano y tuvo un excelente acompañamiento del público.

En tanto, Marcela Tauro, Daniel Ambrosino y Pablo Layus seguirán firmes en la mesa del espectáculo del mediodía. En cambio, las periodistas Karina Iabicoli se pasa a LAM, con Ángel de Brito, por propia decisión y en el caso de Andrea Taboada no estará más en el aire de América porque no le renovaron el contrato, según la periodista Laura Ubfal.

