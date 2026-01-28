28 de enero de 2026 Inicio
Donald Trump anunció el envío de más buques militares a Irán

El presidente de Estados Unidos habló de una nueva “armada” en camino hacia Medio Oriente y reiteró que Teherán aún está a tiempo de negociar, en un contexto de creciente tensión regional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a tensionar el conflicto en Medio Oriente tras el anuncio del envío de nuevas fuerzas navales a Irán. En una conferencia de prensa, el mandatario volvió a insistir en la necesidad de que Teherán acepte un acuerdo y advirtió que el escenario aún puede cambiar.

“Hay otra armada muy hermosa navegando tranquilamente hacia Irán en este momento, así que veremos qué ocurre”, afirmó Trump durante un acto político en el estado de Iowa, en declaraciones reproducidas por la agencia estatal china Xinhua.

En ese marco, el jefe de la Casa Blanca remarcó que Irán desperdició oportunidades anteriores para negociar. “Espero que lleguen a un acuerdo. Deberían haberlo hecho la primera vez. Hoy tendrían un país”, sostuvo, en un mensaje que combinó advertencia y presión diplomática.

Las declaraciones se produjeron un día después de que el Comando Central de Estados Unidos confirmara el despliegue del grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln en Medio Oriente, en medio de un clima de tensión marcado por disturbios internos en Irán.

Sin embargo, no quedó claro si Trump se refería específicamente a ese grupo de ataque o al envío de otra fuerza naval adicional, lo que añade incertidumbre sobre el alcance real del movimiento militar estadounidense en la región.

Irán endurece su postura frente a Estados Unidos y rechaza negociar bajo amenaza militar

Tras las declaraciones de Trump, el canciller iraní, Abbas Araqchi, ratificó que su país mantiene canales de comunicación abiertos con distintos gobiernos de Oriente Próximo, entre ellos Qatar, en medio de un escenario regional marcado por la tensión militar y las advertencias de Estados Unidos. Sin embargo, fue categórico al afirmar que la posición de Irán frente a Washington “no ha cambiado” y que no existe disposición a negociar bajo amenazas o coerción.

Araqchi desmintió contactos recientes con representantes estadounidenses y negó gestiones con el enviado especial Steve Witkoff. “No ha habido contactos en los últimos días ni hemos solicitado negociaciones”, sostuvo, según consignó la agencia Europa Press.

El jefe de la diplomacia iraní reconoció que existe en la región una percepción de amenaza derivada de la presencia militar estadounidense, y señaló que varios países actúan como mediadores informales en busca de reducir las tensiones. No obstante, remarcó que Teherán no aceptará procesos de diálogo impulsados bajo presión.

“La diplomacia basada en amenazas militares no puede ser efectiva”, advirtió Araqchi, y condicionó cualquier instancia de negociación a que Estados Unidos abandone las exigencias unilaterales y las políticas de presión. Según afirmó, un eventual diálogo solo puede darse desde una posición de igualdad y respeto mutuo, en un contexto que hoy aparece cada vez más condicionado por la escalada militar en Oriente Próximo.

