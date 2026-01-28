Estados Unidos: Ecuador denunció que agentes del ICE intentaron ingresar a su consulado

Según testigos, la policía migratoria perseguía a dos personas que entraron a la sede de Minneapolis, la cual cuenta con inmunidad diplomática, y trató de entrar sin autorización. La Cancillería ecuatoriana presentó una nota de protesta.

Hace semanas que la ciudad de Minneapolis protesta contra los agentes del ICE por sus abusos policiales en las redadas contra migrantes.

La cancillería de Ecuador presentó una queja formal ante Estados Unidos después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaran ingresar sin autorización al consulado de ese país en Minneapolis , en el estado de Minnesota, donde hace semanas se mantienen masivas protestas contra esta policía migratoria debido a las redadas ordenadas por el presidente norteamericano Donald Trump.

El incidente quedó registrado en un video que luego se viralizó por redes sociales. Allí se puede observar cómo un empleado del consulado corrió hacia la puerta para impedir el ingreso de uno de los agentes del ICE , quienes aparentemente perseguían a dos personas en la calle, según el relato de otros testigos.

"Este es el consulado ecuatoriano. No se les permite entrar", les dijo el empleado a los integrantes de la policía migratoria. Segundos más tarde, el agente del ICE amenazó con "agarrar" al trabajador si lo tocaba. Finalmente, ambos se fueron.

"Este es el consulado ecuatoriano. No se les permite entrar", les dijo el empleado a los integrantes de la policía migratoria. Segundos más tarde, el agente del ICE amenazó con "agarrar" al trabajador si lo tocaba. Finalmente, ambos se fueron.

El derecho internacional establece que las embajadas, consulados y otras sedes diplomáticas de un país son territorio soberano del respectivo Estado, por lo cual están protegidas y cuentan con inmunidad diplomática frente a ingresos no autorizados por parte de agentes de otros gobiernos. Solamente puede haber excepciones para determinados casos de emergencia, como un incendio.

“De manera inmediata, los funcionarios del consulado impidieron el ingreso del oficial del ICE a la sede consular, garantizando así la protección de los ecuatorianos que se encontraban en ese momento en la sede consular y activando los protocolos de emergencia emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana”, aseguró la cancillería ecuatoriana mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

Boletín |



Sobre intento de incursión al Consulado del Ecuador en Minneapolis por parte de agentes de ICE

Ante esta situación, "la Canciller de la República presentó inmediatamente una nota de protesta a la Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador para que actos de esta naturaleza no se repitan en ninguna de las oficinas consulares del Ecuador en los Estados Unidos ", aseguraron desde el gobierno del país sudamericano.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador no brindó mayores detalles sobre el incidente, pero testigos que se encontraban en comercios cercanos contaron que los agentes del ICE estaban persiguiendo a dos personas que habían ingresado al consulado. "Intentaron entrar detrás de ella. Pero, por lo que pude ver, no lo lograron", contó una mujer que prefirió no ser identificada por temor a las represalias del gobierno norteamericano.

consulado ecuador El consulado ecuatoriano en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota.

Atentado en Estados Unidos: atacaron con una sustancia desconocida a una congresista crítica de Donald Trump

La congresista demócrata Ilhan Omar fue atacada este lunes durante una asamblea pública en Minneapolis, cuando un hombre la roció con una sustancia no identificada en pleno inicio de su exposición. Lejos de suspender el encuentro, la legisladora decidió continuar con su discurso tras la inmediata intervención del personal de seguridad, que redujo al agresor y lo retiró del lugar.

El hecho se produjo en el primer cabildo del año encabezado por Omar, realizado en un centro comunitario del norte de la ciudad. El atacante se encontraba en la primera fila y utilizó una jeringa para lanzar el líquido apenas la congresista comenzaba a hablar.

La reacción del equipo de seguridad fue rápida: el hombre fue inmovilizado y escoltado fuera del recinto, mientras los asistentes respondían con aplausos. La actividad no se interrumpió y Omar volvió al micrófono pocos segundos después.

“No hay que ceder ante las amenazas”, afirmó la legisladora al retomar la palabra, y llamó a no desviar el foco del encuentro. “Nos mantendremos resilientes ante cualquier cosa que nos arrojen”, sostuvo frente a su electorado.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a personas del público sugiriéndole que se revisara antes de continuar, pero Omar rechazó la interrupción. “Por favor, no dejen que se lleven el espectáculo”, pidió. Más tarde, sin aludir directamente al agresor, insistió en su mensaje: “Somos fuertes en Minnesota y vamos a seguir adelante”.

Rep. Ilhan Omar (D-MN) assaulted during town hall meeting: "Here's the reality that people like this ugly man don't understand; we are Minnesota strong and we will stay resilient in the face of whatever they might throw at us."

El ataque ocurrió en un clima de alta tensión social en Minneapolis, atravesada en las últimas semanas por protestas vinculadas a operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que dejaron dos ciudadanos estadounidenses muertos.

El hecho generó un repudio inmediato de dirigentes de distintos espacios políticos. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó lo ocurrido como “inaceptable” y afirmó que “la violencia y la intimidación no tienen lugar en nuestra ciudad”. También subrayó que las diferencias políticas “no pueden resolverse poniendo en riesgo a las personas”.