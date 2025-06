Trump aseguró que EEUU causó un "daño monumental" a instalaciones nucleares y deslizó un posible cambio de gobierno en Irán

Por otro lado, si bien el vicepresidente J. D. Vance insistió el domingo en que Estados Unidos no estaba en guerra con Irán ni buscaba derrocar a sus líderes, Trump mencionó la posibilidad de un cambio en el gobierno de Teherán.

"No es políticamente correcto usar el término 'cambio de régimen', pero si el actual régimen iraní no puede Hacer a Irán Grande otra Vez [en referencia a su lema 'Hacer a Estados Unidos Grande Otra Vez'], ¿por qué no habría un cambio de régimen?", escribió.

Cómo fue la Operación "Martillo de Medianoche"

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que el Pentágono usó las bombas GBU-57 para atacar las centrales nucleares de Irán, el primer despliegue operativo de este tipo de proyectiles diseñados específicamente para atacar búnkeres subterráneos.

Las GBU-57 también son conocidas como MOP, por las siglas en inglés para Massive Ordnance Penetrator (Penetradores de Artillería Masiva). Estados Unidos informó que 14 de estas bombas, cada una con un peso aproximado de 13.600 kilos, fueron lanzadas por siete bombarderos B-2 Spirit.

Bomba MOP GBU-57 de Estados Unidos La bomba GBU-57 también es conocida como MOP (Massive Ordnance Penetrator). Redes sociales

La Operación "Martillo de Medianoche" se desplegó este sábado contra las plantas nucleares iraníes de Fordow, Natanz e Isfahan, y el Pentágono la calificó como "un éxito abrumador". Las GBU-57 tienen una velocidad de impacto superior a los 1.000 km/h y pueden atravesar hasta 60 metros de roca, concreto u hormigón.

Estados Unidos decidió usarlas por primera vez en esta operación para atacar las instalaciones subterráneas iraníes, ya que tienen una capacidad de penetración 10 veces superior a la de las bombas antibúnker tradicionales y cargan unas ocho veces más material explosivo.

Tras el bombardeo, Estados Unidos convocó a Irán a negociar un acuerdo nuclear

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, realizó una convocatoria a Irán para negociar un acuerdo nuclear, en el que rechace el enriquecimiento de uranio, luego del bombardeo estadounidense contra las plantas de Fordow, Isfahan y Natanz.

"Ahora el régimen iraní debería despertar y decir: ‘Bueno, si de verdad queremos tener energía nuclear, hay una forma de hacerlo’. Esa oferta sigue sobre la mesa y estamos dispuestos a hablar de ello mañana mismo", aseguró el funcionario en Fox News.

En tal sentido, el jefe de la diplomacia de la Casa Blanca indicó que muchos países desarrollaron reactores nucleares con el objetivo de obtener electricidad, aunque no enriquecen su propio uranio como lo hace Irán.

Tras la ofensiva militar sobre el territorio iraní, Rubio advirtió que la determinación será de las autoridades iraníes. "Lo que suceda a continuación dependerá de lo que Irán decida hacer (...) Si eligen la vía diplomática, estamos listos. Podemos llegar a un acuerdo que sea beneficioso para ellos, para el pueblo iraní, y para el mundo. Si eligen otra vía, habrá consecuencias...", explicó en CBS News.