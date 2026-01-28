Atentado en Estados Unidos: atacaron con una sustancia desconocida a una congresista crítica de Trump

La congresista demócrata Ilhan Omar fue atacada este lunes durante una asamblea pública en Minneapolis, cuando un hombre la roció con una sustancia no identificada en pleno inicio de su exposición. Lejos de suspender el encuentro, la legisladora decidió continuar con su discurso tras la inmediata intervención del personal de seguridad, que redujo al agresor y lo retiró del lugar.
El hecho se produjo en el primer cabildo del año encabezado por Omar, realizado en un centro comunitario del norte de la ciudad. El atacante se encontraba en la primera fila y utilizó una jeringa para lanzar el líquido apenas la congresista comenzaba a hablar.
La reacción del equipo de seguridad fue rápida: el hombre fue inmovilizado y escoltado fuera del recinto, mientras los asistentes respondían con aplausos. La actividad no se interrumpió y Omar volvió al micrófono pocos segundos después.
“No hay que ceder ante las amenazas”, afirmó la legisladora al retomar la palabra, y llamó a no desviar el foco del encuentro. “Nos mantendremos resilientes ante cualquier cosa que nos arrojen”, sostuvo frente a su electorado.
Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a personas del público sugiriéndole que se revisara antes de continuar, pero Omar rechazó la interrupción. “Por favor, no dejen que se lleven el espectáculo”, pidió. Más tarde, sin aludir directamente al agresor, insistió en su mensaje: “Somos fuertes en Minnesota y vamos a seguir adelante”.
El ataque ocurrió en un clima de alta tensión social en Minneapolis, atravesada en las últimas semanas por protestas vinculadas a operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que dejaron dos ciudadanos estadounidenses muertos.
El hecho generó un repudio inmediato de dirigentes de distintos espacios políticos. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó lo ocurrido como “inaceptable” y afirmó que “la violencia y la intimidación no tienen lugar en nuestra ciudad”. También subrayó que las diferencias políticas “no pueden resolverse poniendo en riesgo a las personas”.