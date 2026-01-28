Horóscopo de hoy, jueves 29 de enero

28 de enero de 2026 Inicio
Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según su signo del zodíaco.

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 29 de enero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Su relación de pareja está en una etapa de entendimiento. Si tiene entre manos un posible negocio, lea bien el contrato. Si está sin trabajo, hoy es un buen día para encontrarlo. Relájese, su organismo no necesita cuidados especiales.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

No se queje, las cosas no pueden ir mejor en el amor. Sus ahorros se incrementan de forma extra. Fin de los tiempos duros en el trabajo. Contra el insomnio, levántese y lea hasta que vuelva el sueño.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio

Esa persona tan especial le dirá que le quiere. El extraeconómico con el que contaba no llega. El trabajo anterior se traduce en resultados positivos. La alegría y el optimismo entran a formar parte de su vida.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

El amor no va a venir a casa a buscarle, muévase. Haga cuentas lo antes posible y se ahorrará disgustos. Acudirá al trabajo con gran optimismo e ilusión. Apúntese a alguna actividad relajante.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Si pretende imponer su voluntad, se quedará solo. Sus negocios le reportan importantes beneficios. Posibilidad de que cambien mucho las cosas en el terreno profesional. Procure dormir más y no abusar de las comidas copiosas.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Dar a su pareja lo mejor de sí mismo es muy gratificante. Hoy le devuelven el dinero que prestó hace tiempo. La competitividad laboral aumenta. Esa tensión acumulada repercutirá en dolores musculares.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Comparta más cosas con su pareja y verá la vida de otro color. Buen momento económico, pero cuidado con los gastos. Está en su mejor momento laboral, siga así. Vigile la caducidad de los alimentos que ingiera.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Situación bastante emocionante en lo sentimental. Hoy resolverá los temas económicos pendientes. Por fin sus jefes reconocen su eficiencia. Calma con los imprevistos si no quiere acabar de los nervios.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Buscará un acercamiento y las relaciones familiares mejorarán. Si quiere ahorrar, guarde una cantidad fija cada mes. En el trabajo, todo lo que inicie hoy será un éxito. Si aparece algún dolorcillo, será pasajero.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Propóngase que la vida en común no caiga en la rutina. Mantenga la calma, aunque sus gastos rocen el límite. Esa confianza y seguridad se traducirán en éxito profesional. Debe hacer más ejercicio.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Magnífico momento para el amor. Aunque nade en la abundancia, no se confíe. En su trabajo, las labores cotidianas no le van a preocupar. Descanse más o sus fuerzas se verán mermadas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Sea más tolerante con su pareja. La fortuna le sonreirá dando a su economía un empujón. Si un compañero le está buscando, párele los pies. Dolores de espalda; cuidado con las posturas.

