Colombia reclamó a Estados Unidos la devolución de Nicolás Maduro para que sea juzgado en Venezuela

A días de concretarse la esperada visita de Gustavo Petro a Washington, el presidente colombiano volvió a marcar diferencias con Donald Trump y remarcó que el líder venezolano debe regresar a sus tierras para que la justicia local resuelva su situación.

El presidente colombiano

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se pronunció en contra de la detención de Nicolás Maduro. 

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, exigió desde Bogotá que el gobierno de Estados Unidos entregue a Nicolás Maduro para que comparezca ante tribunales venezolanos. El reclamo ocurrió durante un acto público en el Hospital San Juan de Dios, a pocos días del encuentro bilateral previsto con Donald Trump en la Casa Blanca.

El mandatario latino cuestionó la captura del líder chavista y comparó la política de Washington con uno de los más crudos bombardeos durante la guerra civil española: “Hitler fue a bombardear, tal cual Caracas, en Guernica”. “Deben devolver a Maduro, y que lo juzgue un tribunal venezolano”, sentenció Petro ante una multitud en el centro de la capital colombiana.

En su discurso, Petro recuperó la crítica hacia la injerencia extranjera tras un breve periodo de silencio diplomático. Según su visión, el accionar de la administración Trump comenzó a “hundir el derecho internacional a punta de misiles”.

El mandatario obtuvo recientemente un permiso temporal de cinco días para ingresar a territorio estadounidense, luego de la revocación de su visa en septiembre pasado. La restricción ocurrió tras su participación en protestas a favor de Palestina en Nueva York. “Me quitaron la visa, ahora dicen que me la volvieron a poner: ¿para qué me quitan si me la vuelven a dar?”, bromeó el mandatario.

La popularidad de Petro experimentó un ascenso significativo en las últimas semanas según los sondeos más recientes. Su aprobación pasó del 30% a un 45% a inicios de este 2026. El mandatario confía en que su postura actual consolida su liderazgo frente a las presiones externas de la superpotencia.

Donald Trump afirmó que Cuba “está al borde del colapso” tras quedar sin el petróleo de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Cuba atraviesa una situación límite producto del corte del suministro energético proveniente de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. “Cuba está muy cerca del colapso”, afirmó ante la prensa en Iowa. Trump sostuvo que la economía de la isla dependía de los recursos venezolanos y remarcó que esa asistencia ya no existe.

Donald Trump

Desde La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel rechazó cualquier negociación bajo presión y denunció una escalada de hostilidad por parte de Washington. El gobierno cubano calificó la política estadounidense como una amenaza abierta y una intromisión en asuntos internos. Advirtió, también, que no aceptarán intimidaciones, ni realizarán concesiones políticas ante las declaraciones cruzadas.

