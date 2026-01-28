28 de enero de 2026 Inicio
River sufre la falta de efectividad y empata 0-0 con Gimnasia y Esgrima La Plata, que juega con uno menos

El Millonario, que busca su segundo triunfo consecutivo y el primero en su estadio en el campeonato, enfrenta al Lobo por la zona B del torneo Apertura 2026.

River recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata.

River empata 0-0 con Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental, en el marco de un partido por la fecha 2 de la zona B del torneo Apertura 2026. El Millonario busca su segundo triunfo consecutivo en el campeonato y el primero de local, mientras que el Lobo pretende dar otro golpe en el certamen. El árbitro es Pablo Dóvalo.

El último enfrentamiento entre River y Gimnasia fue en noviembre del 2025 y el Lobo se llevó la victoria
El entrenador de River, Marcelo Gallardo, dispuso repetir el equipo titular que venció a Barracas Central en la primera fecha, por lo que el arquero Santiago Beltrán vuelve a reemplazar a Franco Armani por una molestia, mientras que Matías Viña juega nuevamente como lateral izquierdo por Marcos Acuña, quien se recupera de un traumatismo.

En tal sentido, también juegan los otros refuerzos de este mercado de pases, los mediocampistas Aníbal Moreno y Fausto Vera, quienes tuvieron un nivel alto contra el Guapo.

En tanto, el DT de Gimnasia y Esgrima La Plata, Fernando Zaniratto, también resolvió que jueguen los titulares que derrotaron a Racing en el debut del Lobo en el torneo. El mediocampista Ignacio Fernández juega un partido especial, ya que regresa al Monumental luego de desempeñarse en el Millonario e integrar planteles que consiguieron varios títulos.

River vs. Gimnasia y Esgrima La Plata, por el torneo Apertura 2026: formaciones

  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Juan Fernando Quintero; Tomás Galván; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
  • Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; y Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
