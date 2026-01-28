River sufre la falta de efectividad y empata 0-0 con Gimnasia y Esgrima La Plata, que juega con uno menos El Millonario, que busca su segundo triunfo consecutivo y el primero en su estadio en el campeonato, enfrenta al Lobo por la zona B del torneo Apertura 2026. Por + Seguir en







River recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata. C5N

River empata 0-0 con Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental, en el marco de un partido por la fecha 2 de la zona B del torneo Apertura 2026. El Millonario busca su segundo triunfo consecutivo en el campeonato y el primero de local, mientras que el Lobo pretende dar otro golpe en el certamen. El árbitro es Pablo Dóvalo.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, dispuso repetir el equipo titular que venció a Barracas Central en la primera fecha, por lo que el arquero Santiago Beltrán vuelve a reemplazar a Franco Armani por una molestia, mientras que Matías Viña juega nuevamente como lateral izquierdo por Marcos Acuña, quien se recupera de un traumatismo.

En tal sentido, también juegan los otros refuerzos de este mercado de pases, los mediocampistas Aníbal Moreno y Fausto Vera, quienes tuvieron un nivel alto contra el Guapo.

En tanto, el DT de Gimnasia y Esgrima La Plata, Fernando Zaniratto, también resolvió que jueguen los titulares que derrotaron a Racing en el debut del Lobo en el torneo. El mediocampista Ignacio Fernández juega un partido especial, ya que regresa al Monumental luego de desempeñarse en el Millonario e integrar planteles que consiguieron varios títulos.