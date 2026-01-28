Qué fue de la vida de Xuxa, la cantante brasileña que brilló en el cierre del siglo pasado La artista sigue vigente con nuevos proyectos. Su legado continúa ligado al público infantil y a causas sociales. + Seguir en







Hoy, a los 62 años, Xuxa está viviendo una etapa marcada por el compromiso social y la continuidad artística. Redes sociales

Fue una de las figuras infantiles más influyentes de América Latina durante las décadas de 1980 y 1990.

Construyó una carrera que abarcó televisión, música y espectáculos con alcance internacional.

En la actualidad mantiene actividad artística, empresarial y social vinculada a la infancia.

A los 62 años sigue conectada con nuevas generaciones a través de proyectos audiovisuales y musicales. Xuxa marcó a varias generaciones con un estilo único e inconfundible que trascendió la televisión infantil y se transformó en un fenómeno cultural. Su imagen, asociada a canciones, coreografías y programas exitosos, la convirtió en una referencia central del entretenimiento en la región.

Nacida en Brasil, su proyección superó rápidamente las fronteras de su país y alcanzó mercados como Argentina y otros puntos de América Latina. Durante años fue una de las personalidades más reconocidas del espectáculo, con una presencia constante en la pantalla y en la industria discográfica.

Con el paso del tiempo, su rol fue mutando pero siempre encontró la manera de dar el presente en el plano mediático. Hoy, lejos del ritmo intenso de sus años de mayor exposición, mantiene una agenda activa que deja en claro sus nuevas prioridades personales y profesionales.

Xuxa La Reina de los Bajitos confirmó el cierre de un tour que realizará el año que viene en nuestro país. Redes Sociales Qué fue de la vida de Xuxa La historia de Xuxa en el espectáculo empezó muy temprano, cuando todavía era adolescente y daba sus primeros pasos como actriz y modelo. El punto de quiebre llegó a mediados de los años 80 con Xou da Xuxa, un programa que la transformó en un fenómeno masivo y la convirtió en una figura central de la televisión brasileña.

Ese éxito no tardó en cruzar fronteras. Durante los años 90, su popularidad creció con fuerza en países como la Argentina, mientras consolidaba en paralelo una carrera musical ligada al universo infantil. Sus discos alcanzaron cifras récord de ventas y le permitieron obtener reconocimientos internacionales, entre ellos un Grammy Latino.