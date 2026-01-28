IR A
IR A

Qué fue de la vida de Xuxa, la cantante brasileña que brilló en el cierre del siglo pasado

La artista sigue vigente con nuevos proyectos. Su legado continúa ligado al público infantil y a causas sociales.

Hoy

Hoy, a los 62 años, Xuxa está viviendo una etapa marcada por el compromiso social y la continuidad artística.

Redes sociales
  • Fue una de las figuras infantiles más influyentes de América Latina durante las décadas de 1980 y 1990.
  • Construyó una carrera que abarcó televisión, música y espectáculos con alcance internacional.
  • En la actualidad mantiene actividad artística, empresarial y social vinculada a la infancia.
  • A los 62 años sigue conectada con nuevas generaciones a través de proyectos audiovisuales y musicales.

Xuxa marcó a varias generaciones con un estilo único e inconfundible que trascendió la televisión infantil y se transformó en un fenómeno cultural. Su imagen, asociada a canciones, coreografías y programas exitosos, la convirtió en una referencia central del entretenimiento en la región.

¿Nació el amor?: los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que enciende rumores de romance
Te puede interesar:

¿Nació el amor? Los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que confirman su romance

Nacida en Brasil, su proyección superó rápidamente las fronteras de su país y alcanzó mercados como Argentina y otros puntos de América Latina. Durante años fue una de las personalidades más reconocidas del espectáculo, con una presencia constante en la pantalla y en la industria discográfica.

Con el paso del tiempo, su rol fue mutando pero siempre encontró la manera de dar el presente en el plano mediático. Hoy, lejos del ritmo intenso de sus años de mayor exposición, mantiene una agenda activa que deja en claro sus nuevas prioridades personales y profesionales.

Xuxa
La Reina de los Bajitos confirmó el cierre de un tour que realizará el año que viene en nuestro país.

La Reina de los Bajitos confirmó el cierre de un tour que realizará el año que viene en nuestro país.

Qué fue de la vida de Xuxa

La historia de Xuxa en el espectáculo empezó muy temprano, cuando todavía era adolescente y daba sus primeros pasos como actriz y modelo. El punto de quiebre llegó a mediados de los años 80 con Xou da Xuxa, un programa que la transformó en un fenómeno masivo y la convirtió en una figura central de la televisión brasileña.

Ese éxito no tardó en cruzar fronteras. Durante los años 90, su popularidad creció con fuerza en países como la Argentina, mientras consolidaba en paralelo una carrera musical ligada al universo infantil. Sus discos alcanzaron cifras récord de ventas y le permitieron obtener reconocimientos internacionales, entre ellos un Grammy Latino.

XUXA

Hoy, a los 62 años, Xuxa está viviendo una etapa marcada por el compromiso social y la continuidad artística. Gran parte de su tiempo está dedicado a la Fundación Xuxa Meneghel, orientada a la protección de la infancia, aunque también sigue activa en proyectos audiovisuales, desde contenidos infantiles hasta realities como Caravana das Drags, producido por Prime Video.

En el plano personal y profesional, mantiene una presencia constante. Comparte su día a día con su hija Sasha en redes sociales, acompaña su desarrollo como figura pública y apuesta al mundo empresarial con una cadena de comida vegana en expansión. A la vez, continúa vinculada a la música con nuevos lanzamientos digitales, lo que le permite seguir manteniendo su vigencia, aportes a la cultura y su conexión con diferentes generaciones.

Noticias relacionadas

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: Despacio, volviendo al trabajo

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: "Despacio, volviendo al trabajo"

últimas noticias

Hace semanas que la ciudad de Minneapolis protesta contra los agentes del ICE por sus abusos policiales en las redadas contra migrantes.

Estados Unidos: Ecuador denunció que agentes del ICE intentaron ingresar a su consulado

Hace 13 minutos
River recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata.

River sufre la falta de efectividad y empata 0-0 con Gimnasia y Esgrima La Plata, que juega con uno menos

Hace 26 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 29 de enero

Hace 43 minutos
play

Se estrelló un avión en el norte de Colombia: hay 15 muertos

Hace 46 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos del jueves 29 de enero

Hace 54 minutos