Hillary Clinton declaró ante la Justicia por el caso Jeffrey Epstein: "¿Por qué quisieron meternos en esto?"

La esposa del ex presidente Bill Clinton, se presentó ante el Congreso de Estados Unidos para explicar sus vínculos con el empresario acusado de abuso sexual. Su esposo testificará el 27 de febrero.

El ex presidente Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton testificarán el 26 y 27 de febrero en el Congreso de EE.UU por el caso Epstein. 

El matrimonio Clinton fue citado a declarar ante el Congreso de Estados Unidos por los supuestos vínculos con el empresario fallecido, Jeffrey Epstein, acusado de abuso sexual. La ex secretaria de Estado dio su testimonio y se mostró indignada con las acusaciones recibidas. "¿Por qué quisieron meternos en ésto?", manifestó.

Este jueves 26 de febrero fue el turno de Hillary Clinton de presentarse ante la comisión de investigación parlamentaria de los Estados Unidos por el caso Epstein.No tenemos nada que ocultar”, aseguró la exsecretaria de Estado y esposa del expresidente Bill Clinton, quien deberá declarar al día siguiente. La audiencia de la ex primera dama se llevó a cabo en Chappaqua, Nueva York, en medio de una fuerte expectativa política y mediática.

En una primera instancia de octubre del año pasado, el matrimonio se negó a declarar, denunciando una maniobra republicana para desviar la atención de la antigua cercanía entre Epstein y el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Tras las advertencias de posibles acciones judiciales por obstrucción al Congreso, los Clinton anunciaron a finales de enero su disposición a comparecer. Sin embargo, su pedido de que las audiencias fueran públicas, con el objetivo de evitar una eventual utilización política de sus declaraciones, fue rechazado.

La indignación de la ex primera dama

Hillary Clinton se mostró indignada tras ser vinculada tanto ella como a su marido con el pederasta Jeffrey Epstein. No obstante, aclaró que su marido, Bill Clinton, compartió un avión con el empresario pero en sus funciones como Presidente y en el marco de una acción benéfica. “Eso ocurrió mucho antes de la revelación de sus crímenes y mucho antes de cualquier condena de Jeffrey Epstein. Se trata de un periodo muy corto concentrado en actividades filantrópicas”, explicó.

Por otra parte, arremetió contra los republicanos que, según sus declaraciones, operan en contra de su apellido y protegen la embestidura de Trump: “En lugar de ensañarse con nosotros, los republicanos deberían hacer públicos todos los archivos Epstein. Y si no lo hacen, es porque están encubriendo algo, o más bien a alguien.”¿Por qué quisieron meternos en esto?”.

“Para desviar la atención lejos del presidente Trump, no es complicado. Miren ese objeto que brilla: ¡vamos a tener a los Clinton! E incluso a Hillary Clinton, que nunca conoció a ese tipo. El verdadero asunto es que tienen un Departamento de Justicia que intenta enterrar información que debería hacerse pública”, se respondió así misma e invitó a reflexionar.

Denuncian la desaparición de archivos que involucran a Donald Trump

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes denunció el ocultamiento de documentos clave sobre el vínculo entre Donald Trump y Jeffrey Epstein. Según legisladores demócratas, entre los archivos desclasificados por el Departamento de Justicia se omitieron hojas fundamentales de la investigación que incluyen reportes sobre presuntas agresiones sexuales cometidas por el actual presidente norteamericano.

Epstien y Trump
Jeffrey Epstein y Donald Trump juntos en Florida en 1997.

Robert García, representante demócrata por California, confirmó la sospecha tras revisar los registros no censurados que entregó la Justicia federal. "El Departamento de Justicia parece haber ocultado ilegalmente las entrevistas del FBI con esta superviviente", señaló el legislador. García asegura que hay pruebas que involucran a Trump en "crímenes atroces" durante los años '80.

Los papeles extraviados incluyen informes de entrevistas realizadas por agentes federales durante el año 2019. En esos testimonios, una mujer relató abusos perpetrados por Epstein y el dirigente republicano en sus residencias privadas. La Casa Blanca rechazó tajantemente las acusaciones y aseguró que el presidente cuenta con una exoneración total en esta causa. "Trump ha sido totalmente exonerado de cualquier cargo relacionado con Epstein", afirmó Abigail Jackson, portavoz del gobierno estadounidense. El mandatario mantuvo una amistad de 15 años con el magnate, aunque asegura que cortó vínculos en 2004.

