26 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Tragedia en Río Negro: se hundió un buque pesquero y buscan a un tripulante

La embarcación tenía como destino la ciudad de Quequén para ser desguazada, pero en el trayecto sufrió desperfectos y terminó hundiéndose. Cuatro tripulantes fueron rescatados con vida, mientras que uno permanece desaparecido.

Por
Prefectura Naval Argentina informó que el buque Heleno A zarpó el miércoles por la noche desde el puerto de San Antonio Oeste con destino a Quequén para ser desmantelado.

Prefectura Naval Argentina informó que el buque Heleno A zarpó el miércoles por la noche desde el puerto de San Antonio Oeste con destino a Quequén para ser desmantelado.

Un buque pesquero que tenía como destino Quequén, Buenos Aires, para ser desguazado, se hundió durante la noche frente a las costas de Río Negro tras sufrir desperfectos. Se desplegó un amplio operativo marítimo y aéreo para dar con un tripulante que continúa desaparecido. Otros cuatro miembros de la tripulación fueron rescatados por una embarcación cercana y se encuentran fuera de peligro.

En San Juan, la sanción más elevada alcanza los $576.000 y corresponde a 300 UF.
Te puede interesar:

Se actualizó el monto de las multas de tránsito para marzo 2026: a cuánto llegan

Prefectura Naval Argentina informó que el buque Heleno A zarpó el miércoles por la noche desde el puerto de San Antonio Oeste con destino a Quequén para ser desmantelado. Durante el trayecto la embarcación tuvo problemas técnicos en aguas del Golfo San Matías, los que provocaron luego el hundimiento, relataron los cuatro tripulantes rescatados.

Embed

Tras recibir el alerta, la Autoridad Marítima activó un caso SAR (Search and Rescue) por persona desaparecida y se desplegó un amplio tanto en mar como en tierra para hallar al maquinista del buque, quien no pudo ser rescatado como sí ocurrió con sus compañeros. A su vez, se sumaron un avión desde la Estación Aérea Comodoro Rivadavia y un helicóptero con base en Viedma para reforzar la búsqueda por aire.

Los tripulantes rescatados fueron trasladados inicialmente a la Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte S.A., donde recibieron asistencia primaria. Posteriormente, fueron derivados a un centro de salud para una evaluación médica más exhaustiva. Según informaron las autoridades, se encuentran en buen estado general y fuera de peligro. Mientras tanto, continúa el intenso operativo marítimo y aéreo para localizar al maquinista que permanece desaparecido, con la participación de Prefectura Naval y equipos especializados de rescate.

Noticias relacionadas

Una imagen imperdible. 
play

Cómo ver a simple vista la Estación Espacial Internacional desde Argentina

Este es el caso del argentino que malinterpretó una invitación de sus amigos estadounidenses.

No era lo que esperaba: es argentino, vive en Estados Unidos y se volvió viral por mostrar la invitación que le hicieron para un partido

Las enseñanzas de Mencio, filósofo chino

Mencio, filósofo chino: "Examina tu amor si amás a las personas y se muestran hostiles con vos"

play

Santa Fe: encontraron en Reconquista el cuerpo del empresario desaparecido

play

El repudio de la familia de Pablo Grillo a la represión policial: la carta tras un nuevo ataque a la prensa

Me volvió el alma al cuerpo, señaló la esposa de Nahuel Gallo en X. 

Nahuel Gallo se comunicó con su esposa desde la cárcel en Venezuela: "Llamó para decirme que seguía fuerte"

Rating Cero

La cuarta noche del Festival pasó de la euforia a la indignación en minutos.

Viña 2026: denunciaron censura contra la primera transformista del festival

Esta película animada es la joya de Netflix con sus canciones y está nominada a los Oscar
play

Esta película animada es la joya de Netflix con sus canciones y está nominada a los Oscar: de qué se trata

La China Ansa y Diego Mendoza tiene una relación de 5 años y dos hijos en común

El furioso descargo de la China Ansa tras las polémicas declaraciones de Diego Mendoza sobre el inicio de su relación

Ahora, llegó a la gran N roja un estreno estupendo para ver en familia, se trata de Los Locos Addams 2, la película que es furor en este sitio web. Un film animado, de comedia, es la secuela de Los Locos Addams 1 de 2019. 
play

Cuál es la trama de Los Locos Addams 2, la película animada furor en Netflix que es tendencia

Lejos de los campos de batalla, la trama se centra en oficinas, papeles y decisiones silenciosas que tuvieron consecuencias decisivas para miles de familias. El relato muestra cómo la resistencia también puede ejercerse desde espacios inesperados.
play

Este drama sobre una historia desconocida de la Segunda Guerra Mundial está siendo de lo más visto en Netflix: cómo se llama

Brian Buley contó que atraviesa una difícil situación económica

Qué fue de la vida de Brian Buley después de El Marginal: pocos lo saben

últimas noticias

Durante los primeros dos años del gobierno de Javier Milei cerraron más de 21.000 empresas.

Cerró otra reconocida textil y se suma a las más de 21.000 empresas que bajaron la persiana desde 2023

Hace 14 minutos
La cuarta noche del Festival pasó de la euforia a la indignación en minutos.

Viña 2026: denunciaron censura contra la primera transformista del festival

Hace 41 minutos
Prefectura Naval Argentina informó que el buque Heleno A zarpó el miércoles por la noche desde el puerto de San Antonio Oeste con destino a Quequén para ser desmantelado.

Tragedia en Río Negro: se hundió un buque pesquero y buscan a un tripulante

Hace 41 minutos
La pantalla de votación en el Senado. 

El Gobierno destacó la sanción del acuerdo Mercosur- Unión Europea: "Argentina eligió integrarse al mundo"

Hace 43 minutos
Patricia Bullrich y José Mayans en el Senado.

El Senado ratificó el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea que firmó el Gobierno

Hace 1 hora