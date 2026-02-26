Tragedia en Río Negro: se hundió un buque pesquero y buscan a un tripulante La embarcación tenía como destino la ciudad de Quequén para ser desguazada, pero en el trayecto sufrió desperfectos y terminó hundiéndose. Cuatro tripulantes fueron rescatados con vida, mientras que uno permanece desaparecido. Por + Seguir en







Un buque pesquero que tenía como destino Quequén, Buenos Aires, para ser desguazado, se hundió durante la noche frente a las costas de Río Negro tras sufrir desperfectos. Se desplegó un amplio operativo marítimo y aéreo para dar con un tripulante que continúa desaparecido. Otros cuatro miembros de la tripulación fueron rescatados por una embarcación cercana y se encuentran fuera de peligro.

Prefectura Naval Argentina informó que el buque Heleno A zarpó el miércoles por la noche desde el puerto de San Antonio Oeste con destino a Quequén para ser desmantelado. Durante el trayecto la embarcación tuvo problemas técnicos en aguas del Golfo San Matías, los que provocaron luego el hundimiento, relataron los cuatro tripulantes rescatados.

, () – Un buque pesquero se hundió en la provincia de Río Negro y hay un amplio operativo en el mar en busca de un tripulante que se encuentra desaparecido. Las… pic.twitter.com/6XO00vQmbu — Noticias Argentinas (@NAagencia) February 26, 2026 Tras recibir el alerta, la Autoridad Marítima activó un caso SAR (Search and Rescue) por persona desaparecida y se desplegó un amplio tanto en mar como en tierra para hallar al maquinista del buque, quien no pudo ser rescatado como sí ocurrió con sus compañeros. A su vez, se sumaron un avión desde la Estación Aérea Comodoro Rivadavia y un helicóptero con base en Viedma para reforzar la búsqueda por aire.