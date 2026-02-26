Tragedia en Río Negro: se hundió un buque pesquero y buscan a un tripulante

Un buque pesquero que tenía como destino Quequén, Buenos Aires, para ser desguazado, se hundió durante la noche frente a las costas de Río Negro tras sufrir desperfectos. Se desplegó un amplio operativo marítimo y aéreo para dar con un tripulante que continúa desaparecido. Otros cuatro miembros de la tripulación fueron rescatados por una embarcación cercana y se encuentran fuera de peligro.
Prefectura Naval Argentina informó que el buque Heleno A zarpó el miércoles por la noche desde el puerto de San Antonio Oeste con destino a Quequén para ser desmantelado. Durante el trayecto la embarcación tuvo problemas técnicos en aguas del Golfo San Matías, los que provocaron luego el hundimiento, relataron los cuatro tripulantes rescatados.
Tras recibir el alerta, la Autoridad Marítima activó un caso SAR (Search and Rescue) por persona desaparecida y se desplegó un amplio tanto en mar como en tierra para hallar al maquinista del buque, quien no pudo ser rescatado como sí ocurrió con sus compañeros. A su vez, se sumaron un avión desde la Estación Aérea Comodoro Rivadavia y un helicóptero con base en Viedma para reforzar la búsqueda por aire.
Los tripulantes rescatados fueron trasladados inicialmente a la Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte S.A., donde recibieron asistencia primaria. Posteriormente, fueron derivados a un centro de salud para una evaluación médica más exhaustiva. Según informaron las autoridades, se encuentran en buen estado general y fuera de peligro. Mientras tanto, continúa el intenso operativo marítimo y aéreo para localizar al maquinista que permanece desaparecido, con la participación de Prefectura Naval y equipos especializados de rescate.