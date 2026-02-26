El furioso descargo de la China Ansa tras las polémicas declaraciones de Diego Mendoza sobre el inicio de su relación

La periodista salió a hablar, luego de que el padre de sus hijos revelara que en sus charlas virtuales le pedía que le envíe imágenes íntimas. “Fue el culo más caro de mi vida”, había asegurado el exdelantero al revelar que tuvo que pagar un plan de internet en Europa para poder ver una foto de ella.

La periodista Josefina " China" Ansa hizo un furioso descargo luego que su pareja y padre de sus hijos, el exfutbolista Diego Mendoza expusiera intimidades de su relación que comenzó a distancia, cuando él jugaba en Europa.

Todo empezó cuando relató durante una entrevista, y de manera distendida, que durante sus charlas virtuales en la pandemia, le pedía ver más fotos de ella, ya que en sus redes sociales se mostraba “con un perfil estrictamente profesional” . Tras sus pedidos de qué tipo de imágenes quería, la comunicadora finalmente le envió una imagen íntima de manera privada, pero se quedó sin internet por lo que debió pagar un plan caro para poder tener datos.

“Fue el culo más caro de mi vida”, indicó Diego al contar que tuvo que pagar 500 euros para tener gigas para poder ver la imagen su pareja. Las declaraciones no tardaron en viralizarse y despertaron una ola de críticas. Muchos usuarios consideraron que el relato cosificaba a la periodista y la dejaba mal parada, lo que encendió el debate en redes sociales.

Ahora, la propia comunicadora salió a hablar y defendió a Mendoza asegurando que “esta parte de la historia que él contó está editada, recortada, fuera de contexto y, además de todo esto, no sigue el orden cronológico real de nuestra historia de amor”.

“ Me da pena salir aclarar esto que tiene que ver con una historia de amor , porque realmente lo es, somos una familia feliz. Mi historia con Diego la sabe todo el mundo porque nos conocimos estando en pandemia y construimos una relación a distancia y virtual. Acá el error fue que él haya contado nuestra historia que no es privada en otro contexto y sin mí ”, aseguró.

Embed La China Ansa salió a aclarar los dichos de su pareja Diego Mendoza.



La periodista aseguró que: "No me está perjudicando, no me está manipulando, no sacó ningún tipo de ventaja, no arruinó mi imagen, no estamos peleados". pic.twitter.com/hHgMLnYNTY — Filo.news (@filonewsOK) February 25, 2026

Por otra parte, Ansa dejó en claro que “no me está perjudicando, no me está manipulando, no sacó ningún tipo de ventaja, no arruinó mi imagen, no estamos peleados”. También volvió a aclarar que “él solo me quería conocer de la cintura para abajo” porque nunca subió fotos en bikini y explicó: “Lo que Diego contó es en el avance de la relación “.

“A mi Diego no me está faltando el respeto. Esta historia fue construida por los dos. Comenzó virtual, y ahora es la familia presencial más hermosa y con los cimientos más firmes de este planeta. No se va a poder derribar esta familia. Acá no hubo extorsión, ni amenaza en que le envíe fotos ni insistencias. Hubo foto con la relación avanzada y fin del comunicado”, concluyó.

La firme respuesta de Diego Mendoza en medio de la polémica

Luego de haber sido atacado en las redes sociales por sus declaraciones, Diego Mendoza también recurrió a sus redes para hacer una contundente y firme respuesta a las críticas.

“No nos destruyen. Nos confirman”, lanzó el exdelantero de Huracán sobre una imagen junto a la China Ansa y agregó: “¿Quién es ella? Una mina que no habló mal de nadie para llegar a donde llegó. Es fácil hablar para intentar “SER”… lo difícil es SER para que hablen de vos”.