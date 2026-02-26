IR A
IR A

Esta película animada es la joya de Netflix con sus canciones y está nominada a los Oscar: de qué se trata

Esta película animada es la joya de Netflix con sus canciones y está nominada a los Oscar: entre los títulos más comentados del catálogo aparece una explosiva mezcla de música, acción y fantasía que logró conquistar tanto al público como a la crítica, ¿de qué se trata?

Con dos nominaciones a los Premios Oscar 2025 y varios reconocimientos internacionales, esta producción se convirtió en una de las sorpresas más grandes del año dentro del streaming.

Con una duración de 88 minutos y producida por Sony Pictures Animation, la propuesta combina el fenómeno global del pop coreano con una historia sobrenatural llena de humor, ritmo y escenas de combate vibrantes. En este sentido, la cinta combina números musicales pegadizos con secuencias de acción coreografiadas al ritmo del k-pop, construyendo un universo colorido, dinámico y con espacio para futuras entregas (ya tiene anunciada una secuela).

Las guerreras k-pop

Sinopsis de Las guerreras k-pop, la película del momento en Netflix

Bajo el título original K-Pop Demon Hunters, la historia sigue a Rumi, Mira y Zoey, tres superestrellas que integran la banda femenina HUNTR/X. De día brillan en escenarios multitudinarios; de noche, mantienen una identidad secreta como cazadoras de demonios.

Su misión es proteger a la humanidad —y especialmente a sus fans— de una amenaza oscura que busca robar almas y sembrar el caos. El conflicto se intensifica cuando aparece una misteriosa boyband rival llamada Saja Boys, que oculta un peligroso secreto.

Tráiler de Las guerreras k-pop

El adelanto oficial presenta desde el primer minuto el tono frenético de la historia: coreografías electrizantes, combates estilizados, humor ágil y canciones diseñadas para quedar en la cabeza. La animación destaca por su estética vibrante y su fusión entre el mundo del espectáculo y el fantástico.

Embed - Las guerreras k-pop | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Las guerreras k-pop

La película cuenta con un elenco de voces que da vida a las protagonistas y villanos, acompañando una banda sonora compuesta por Marcelo Zarvos y canciones originales creadas por Mark Sonnenblick, EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami.

Dirigida por Chris Appelhans y Maggie Kang, y escrita por Danya Jimenez, Hannah McMechan, Maggie Kang y el propio Appelhans, esta producción estadounidense se posicionó entre las mejores películas animadas de 2025 y figura en rankings destacados del año.

