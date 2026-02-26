26 de febrero de 2026 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 26 de febrero

El oficial cotiza a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en Banco Nación, luego de una rueda donde cortó tendencia a la baja que le había permitido volver a tocar niveles de hace cuatro meses.

Por
El dólar cotiza arriba de los $1.400. 

El dólar cotiza arriba de los $1.400. 

Pexels

El dólar oficial de Banco Nación cotiza este jueves a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, luego de haber subido $15 en la rueda de miércoles y romper la racha bajista, con la que había logrado alcanzar su menor nivel en cuatro meses. Por otro lado, el dólar MEP se vende a $1.425,86.

¿A cuánto cotizó el dólar?
El dólar repuntó nuevamente y cerró en $1.415

El Fondo Monetario Internacional (FMI) viene de respaldar el plan económico del Gobierno y de destacar la acumulación de reservas en el Banco Central. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, puso en valor el dato de enero en el Sector Público Nacional (SPN) que registró un resultado financiero superavitario por $1.105.159 millones, producto de un superávit primario de $3.125.737 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto por $2.020.578 millones.

Dólar blue dólares billetes divisas

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.392.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.457,06 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.425,86.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.384.

