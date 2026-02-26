Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 26 de febrero El oficial cotiza a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en Banco Nación, luego de una rueda donde cortó tendencia a la baja que le había permitido volver a tocar niveles de hace cuatro meses. Por + Seguir en







El dólar oficial de Banco Nación cotiza este jueves a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, luego de haber subido $15 en la rueda de miércoles y romper la racha bajista, con la que había logrado alcanzar su menor nivel en cuatro meses. Por otro lado, el dólar MEP se vende a $1.425,86.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) viene de respaldar el plan económico del Gobierno y de destacar la acumulación de reservas en el Banco Central. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, puso en valor el dato de enero en el Sector Público Nacional (SPN) que registró un resultado financiero superavitario por $1.105.159 millones, producto de un superávit primario de $3.125.737 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto por $2.020.578 millones.

Además, el Senado tratará un paquete de iniciativas oficialistas que incluye la reforma de la Ley de Glaciares, la aprobación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y el aval a designaciones diplomáticas. La sesión se realizará en la antesala de dos discusiones centrales para el Gobierno: la reforma laboral y el nuevo régimen penal juvenil que serán tratadas por la Cámara alta este viernes.

Dólar blue dólares billetes divisas Pexels Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.392. Dólar Tarjeta / Turista hoy El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,50. Dólares financieros hoy El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.457,06 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.425,86. Dólar futuro El dólar futuro se vende a $1.384.