Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 26 de febrero

El dólar oficial de Banco Nación cotiza este jueves a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, luego de haber subido $15 en la rueda de miércoles y romper la racha bajista, con la que había logrado alcanzar su menor nivel en cuatro meses. Por otro lado, el dólar MEP se vende a $1.425,86.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) viene de respaldar el plan económico del Gobierno y de destacar la acumulación de reservas en el Banco Central. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, puso en valor el dato de enero en el Sector Público Nacional (SPN) que registró un resultado financiero superavitario por $1.105.159 millones, producto de un superávit primario de $3.125.737 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto por $2.020.578 millones.