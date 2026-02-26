26 de febrero de 2026 Inicio
Tensión e insultos entre hinchas de River en la previa de la despedida de Marcelo Gallardo

Horas antes del último partido del segundo ciclo del director técnico en el club luego de una serie de malos resultados, simpatizantes se cruzaron en el anillo del estadio tras reclamarse el apoyo a ciertos jugadores. "Si la gente lo quiere putear, que lo putee...", reclamaron.

Los hinchas se pelearon por los malos resultados.

A pocas horas de la despedida de Marcelo Gallardo como director técnico de River, algunos hinchas se cruzaron en el anillo del estadio en la salida de los jugadores del entrenamiento y se cuestionaron entre sí el apoyo de los futbolistas por el rendimiento en los últimos partidos donde no se dieron los resultados esperados.

Chacho Coudet negó que desde River se hayan contactado con él o su representante
Con el respeto ganado por su gran primer paso como DT del Millonario, el Muñeco se despedirá de su gente tras no poder cumplir las expectativas esperadas en su segundo mandato y la gente lo despidió acorde con aplausos, gritos y cánticos: “Gallardo no se va”.

Pero luego del caluroso saludo de los aficionados, los mismos se cruzaron entre sí ante la aparición de algunos jugadores como Marcos Acuña y el seguridad pidió a la gente que no se escuchen insultos. Sin embargo, una de las hinchas se enojó: “Si lo quiere putear, que lo putee”.

A lo que otro hincha la cuestionó: “Se van porque vos le gritás”. Pero no dio el brazo a torcer: “Vive lesionado, bancalo vos. Y vos cerrá el orto”. Esa discusión se extendió por unos minutos y escaló a otros comentarios, pero fue opacado por la emoción de algunos hinchas de tener a los jugadores cerca.

El Millonario recibe a Banfield por la fecha N°7 en el Monumental desde las 19:30 con el objetivo de poder cosechar la segunda victoria de la Liga Profesional. Mientras que, el Taladro viene de golear 3 a 0 a Newell’s.

