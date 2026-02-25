Unión por la Patria pidió que Pablo Quirno vaya al Congreso a explicar el tratado con EEUU

Un grupo de diputados presentó una iniciativa para que el canciller asista a la Cámara baja a brindar detalles del acuerdo comercial. Argumentaron que "Argentina podría quedar en una situación de desventaja".

Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó este jueves un proyecto de resolución para obligar al ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, a que asista al Congreso para dar explicaciones sobre el tratado de comercio con Estados Unidos que fue firmado a principios de febrero.

La iniciativa fue impulsada por los legisladores Santiago Cafiero, Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros. Este último aseguró que "el acuerdo se tornó inexplicable al día que falló la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos contra la política arancelaria de Donald Trump, siendo que al momento de la firma del tratado el 5 de febrero ya se conocían los fallos de primera y segunda instancia denegándole a Trump la facultad de imponer aranceles".

El proyecto de resolución se presentó después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos emitiera un fallo en contra de los aranceles que Donald Trump le impuso a varios países para proteger su industria nacional. El máximo tribunal aseguró que la política arancelaria es una potestad del Poder Legislativo.

A su vez, la Justicia estadounidense fijó un precedente sobre la utilización de los aranceles con fines extra comerciales. "Este hecho modifica sustancialmente el contexto jurídico del acuerdo firmado y genera un escenario de incertidumbre sobre la estabilidad y validez de eventuales concesiones comerciales otorgadas por los Estados Unidos", alertó Valdés sobre los riesgos de convalidar este acuerdo de comercio.

"Argentina podría quedar en una situación de desventaja si asumiera compromisos estructurales —arancelarios, regulatorios o normativos— frente a un marco institucional estadounidense cuya política comercial ha sido objeto de revisión judicial por exceso de atribuciones del Poder Ejecutivo", advirtió el diputado de Unión por la Patria.

De esta manera, los diputados de la oposición le exigieron al canciller Quirno que se presente en el Congreso para dar explicaciones sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos, del que todavía se desconocen sus detalles.

"Resulta imprescindible que el Congreso conozca el contenido íntegro del acuerdo y sus implicancias, dado que el mismo podría incidir en la estructura productiva nacional, en sectores sensibles como la industria y las economías regionales, así como en la soberanía regulatoria y en la capacidad del Estado para diseñar políticas públicas", sostuvo Valdés.

La iniciativa parlamentaria para obligar las explicaciones de Quirno también obtuvo la firma de los diputados Roxana Monzón, Victoria Tolosa Paz, Carlos Castagneto, Hilda Aguirre, Pablo Todero, Jorge Araujo, Ana María Ianni, Nancy Sand, Aldo Leiva y Cristian Andino.

Advierten que el acuerdo comercial de la Argentina con Estados Unidos "perdería sustento legal"

La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) emitió un comunicado donde advirtió que el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) entre Argentina y EEUU, firmado a principios de febrero, "perdería sustento legal", luego del fallo de la Corte Suprema estadounidense que anuló la mayoría de los aranceles globales fijados por el presidente Donald Trump.

En este marco, desde CERA aseguraron que implica "una disrupción significativa" a la política comercial del republicano, y advirtieron que se mantiene "el escenario de incertidumbre para el comercio internacional".

"En el 'Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos' (ARTI) entre Argentina y EEUU, anunciado en noviembre de 2025 y cuyo texto se publicó el pasado 05/02/26, el compromiso fundamental de EEUU era la reducción del arancel recíproco del 10% al 0% para 1.675 posiciones arancelarias", explicaron desde CERA, consiga la información de Ámbito.

Por ese motivo, la entidad de empresas exportadoras advirtió que el fallo judicial "invalida así la única concesión en materia de acceso a mercados que brindaba a nuestro país". "El acuerdo no contenía concesiones para Argentina en aranceles Nación Más Favorecida (NMF) ni mejoras para los bienes alcanzado por los aranceles de la Sección 232 (cuota o reducción arancelaria)", señalaron.

Argentina todavía no había presentado el acuerdo ARTI al Congreso para su aprobación, por lo que en este escenario, CERA advirtió que el texto "perdería sustento legal".

