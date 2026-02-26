Qué fue de la vida de Brian Buley después de El Marginal: pocos lo saben El actor de la serie de Sebastián Ortega se vio forzado a poner en pausa su proyecto y lanzar un emprendimiento ante la crisis. + Seguir en







Brian Buley contó que atraviesa una difícil situación económica Redes sociales

Después de darle voz a Pedrito en El Marginal, el actor Brian Buley pelea económicamente para sobrevivir.





La situación económica que atraviesa, según explicó, no le permite dedicarse íntegramente a su proyecto actoral.





Ante este panorama, Buley se volvió emprendedor y tiene como objetivo abrir su propio local.





El último año, sin embargo, formó parte del elenco de otra película sobre la marginalidad. Brian Buley brilló en una de las ficciones más potentes de la televisión argentina, pero hoy vive una realidad muy distinta. Famoso por su papel de Pedro en El Marginal, hoy atraviesa una delicada situación económica que lo llevó a reinventarse lejos de los sets de filmación.

Hace poco tiempo, en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, el actor fue sincero y contó el duro panorama que enfrenta: "Estoy pasando por una etapa de mi vida muy complicada en cuanto a lo que es la economía". De esta manera, contó que decidió volcar sus ahorros en un microemprendimiento para reinventarse y salir adelante.

El emprendimiento de Brian Buley es de electrodomésticos, llamado "Electro Brai", desde donde comercializa productos a través de las redes, como Instagram y WhatsApp. Después de pasar por la serie de Sebastián Ortega, el actor expresó que vivir de la actuación resulta cada vez más complicado. "Está difícil la actuación", admitió, dejando en claro que la falta de trabajo en el medio lo obligó a buscar alternativas.

brian buley brian buley el marginal Frame El Marginal Su idea para continuar con el empredimiento es abrir un local propio, aunque reconoce que la inflación complica cualquier plan a largo plazo. "Trato de hacer malabares para llegar a fin de mes. Es imposible ganarle a la inflación", expresó. Lejos de rendirse, Buley apuesta a potenciar el negocio con ventas en cuotas y precios accesibles, e incluso evalúa participar en ferias barriales para ampliar el alcance. "Tenía un capital ahorrado y lo nvertí en estos productos", explicó también.

Qué fue de la vida de Brian Buley, actor de El Marginal Sin perder las esperanzas en el terreno de la actuación, Brain Buley tuvo que encarar otros proyectos para garantizarse el sustento económico pero no abandonó del todo su carrera artística. Para la primera parte de En El Barro, el spin-off de El Marginal que produjo Netflix, el actor contó que no fue convocado.