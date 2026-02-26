Viña 2026: denunciaron censura contra la primera transformista del festival

La comediante Asskha Sumathra se ganó al público de Chile con bromas sobre su orientación sexual, y los conductores cortaron abruptamente el show.

La cuarta noche del festival de Viña del Mar 2026 pasó de la euforia a la indignación por la censura, cuando se cortó abruptamente el show del transformista Asskha Sumathra.

La comediante hizo historia con su presentación como la primera travesti en el escenario de la Quinta Vergara , y terminó con abucheos del público chileno contra la organización, y a favor de la artista.

Con 46 años y una trayectoria consolidad en el café concert, Sumathra conquistó al "Monstruo" y logró el premio Gaviotas de Plata y Oro , aunque su show fue cortado abruptamente por los conductores Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.

Después explicaron que era para dar paso a la competencia internacional, pero ésto no fue aceptado por quienes la habían recibido con aplausos por las bromas sobre su orientación sexual.

“Estoy representando a la comunidad LGBT" y "que el mundo entero sepa que Chile ya tiene un transformista en los escenarios más importantes”, fue parte de su presentación.

La humorista interactuó con el público y bromeó con Emilia Dides e Ina Moll, representantes chilenas en concursos de belleza, y también sobre Matteo Bocelli, cantante italiano que se presentó en la primera jornada, es juez de la competencia internacional y había sido elegido como rey de Viña antes de la cuarta noche.

¿Quién es Asskha Sumathra?

El personaje de Asskha Sumathra tomó popularidad en el circuito de stand-up y café concert en locales como Contramano, en el barrio Bellavista, en Chile. Después pasó a representar a la comunidad transformista y su fama saltó a plataformas digitales. Tras esto, se empezó a dar a conocer como "La Reina del Café Concert".

Luego de ganarse al "monstruo", como le llaman al público del Festival de Viña del Mar, y de recibir el premio Gaviota de Oro, la comediante recibió un rápido final por parte de los animadores. Si bien explicaron que fueron a un corte comercial, la audiencia lo tomó como un hecho de censura.