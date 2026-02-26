Viña 2026: denunciaron censura contra la primera transformista del festival

La cuarta noche del festival de Viña del Mar 2026 pasó de la euforia a la indignación por la censura, cuando se cortó abruptamente el show del transformista Asskha Sumathra.
La comediante Asskha Sumathra se ganó al público de Chile con bromas sobre su orientación sexual, y los conductores cortaron abruptamente el show.
La comediante hizo historia con su presentación como la primera travesti en el escenario de la Quinta Vergara, y terminó con abucheos del público chileno contra la organización, y a favor de la artista.
Con 46 años y una trayectoria consolidad en el café concert, Sumathra conquistó al "Monstruo" y logró el premio Gaviotas de Plata y Oro, aunque su show fue cortado abruptamente por los conductores Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.
Después explicaron que era para dar paso a la competencia internacional, pero ésto no fue aceptado por quienes la habían recibido con aplausos por las bromas sobre su orientación sexual.
“Estoy representando a la comunidad LGBT" y "que el mundo entero sepa que Chile ya tiene un transformista en los escenarios más importantes”, fue parte de su presentación.
La humorista interactuó con el público y bromeó con Emilia Dides e Ina Moll, representantes chilenas en concursos de belleza, y también sobre Matteo Bocelli, cantante italiano que se presentó en la primera jornada, es juez de la competencia internacional y había sido elegido como rey de Viña antes de la cuarta noche.
El personaje de Asskha Sumathra tomó popularidad en el circuito de stand-up y café concert en locales como Contramano, en el barrio Bellavista, en Chile. Después pasó a representar a la comunidad transformista y su fama saltó a plataformas digitales. Tras esto, se empezó a dar a conocer como "La Reina del Café Concert".
Luego de ganarse al "monstruo", como le llaman al público del Festival de Viña del Mar, y de recibir el premio Gaviota de Oro, la comediante recibió un rápido final por parte de los animadores. Si bien explicaron que fueron a un corte comercial, la audiencia lo tomó como un hecho de censura.
