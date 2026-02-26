El Gobierno destacó la sanción del acuerdo Mercosur- Unión Europea: "Argentina eligió integrarse al mundo"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, publicó un mensaje luego de que el Senado ratifique el entendimiento comercial entre los dos bloques regionales con 69 votos a favor y 3 en contra. Destacó que se "podrán exportar productos a un mercado de 450 millones de personas".

El Gobierno salió a celebrar la sanción final del acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea , que este jueves obtuvo su aprobación final en el Senado con 69 votos a favor y 3 en contra. "Argentina eligió integrarse al mundo" , señaló el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en redes sociales, donde destacó que se "podrán exportar productos a un mercado de 450 millones de personas".

"Cerrados fuimos débiles, integrados volvemos a ser grandes. Dios bendiga a la República Argentina. Fin", completa el mensaje del primer funcionario nacional en referirse al tema.

Minutos más tarde, el presidente Javier Milei comenzó con una catarata de retuits sobre posteos referidos al tema y al replicar el publicado por el Canciller Pablo Quirno, agregó "apertura=prosperidad. VLLC ".

Histórico: el Congreso Nacional aprobó el Acuerdo Mercosur – Unión Europea. Argentina eligió integrarse al mundo y los argentinos podrán exportar sus productos a un mercado de 450 millones de personas. Cerrados fuimos débiles, integrados volvemos a ser grandes. Dios bendiga a… pic.twitter.com/28jP132Qvp

Con 69 votos afirmativos y 3 negativos , el Senado validó el tratado comercial firmado por el Ejecutivo y negociado por distintos gobiernos a lo largo de 26 años. El Congreso argentino fue el segundo parlamento en ratificarlo, ya que la Cámara de Diputados de Uruguay lo hizo horas antes con 91 votos afirmativos y 2 negativos.

A mediados de enero, l os cancilleres del Mercosur y los representantes de la Unión Europea firmaron un documento que da pie a una alianza que engloba el 25% del PIB e implica un mercado común de 780 millones de personas. El presidente argentino Javier Milei estuvo presente en el acto formal.

La firma del acuerdo se realizó en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay. Allí estuvo, no solo Milei, sino también sus pares bolivianos, Rodrigo Paz, el uruguayo Yamandú Orsi y el paraguayo Santiago Peña. El único ausente fue Lula da Silva.

"Nuestra administración fue electa por elegir el modelo opuesto, el modelo de la libertad. Argentina no se detiene en este acuerdo y llama a ir más allá. Tenemos que avanzar en la misma dirección. Adaptar los esquemas de economía a nivel global, es una obligación", indicó Milei en su discurso.

Y agregó: "La libertad no es una consigna vacía. Este es un punto de partida dentro de un plan. Argentina avanzará hacia la ratificación legislativa del acuerdo Mercosur - Unión Europea. En los próximos días enviaré el proyecto al congreso. Celebramos haber alcanzado un objetivo, pero estamos ratificando un rumbo. Este acuerdo confirma esa decisión y nos impulsa a ir por más".

En una lista completa, los cancilleres son Rubén Ramírez Lezcano (Paraguay), Pablo Quirno (Argentina), Mauro Vieyra (Brasil), Fernando Aramayo (Bolivia), Mario Lubetkin (Uruguay) y Javier Martínez-Acha. Por parte de la Unión Europea, la firma recae en el comisario de Comercio, Maroš Šefovi.