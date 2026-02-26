26 de febrero de 2026 Inicio
El Senado ratificó el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea que firmó el Gobierno

Antes de tratar la modificación Ley de Glaciares, la Cámara alta aprobó la ratificación del tratado comercial. La UCR pidió un acercamiento entre Lula da Silva y Javier Milei.

Patricia Bullrich y José Mayans en el Senado.

Senado.

El Senado aprobó este jueves la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que firmó el gobierno de Javier Milei y envió al Congreso para que sea validado por el Poder Legislativo. Todo los bloques se manifestaron a favor del tratado comercial, pero remarcaron la necesidad de fortalecer la industria argentina.

Patricia Bullrich intentó defender el accionar de la Policía. 
Con 69 votos afirmativos y 3 negativos, el Senado validó el tratado comercial firmado por el Ejecutivo y negociado por distintos gobiernos a lo largo de 26 años. El Congreso argentino fue el segundo parlamento en ratificarlo, ya que la Cámara de Diputados de Uruguay lo hizo horas antes con 91 votos afirmativos y dos negativos.

El senador justicialista Jorge Capitanich pidió "medidas complementarias" al acuerdo, mientras que su compañero de bloque Marcelo Lewandowski advirtió que el tratado comercial "solo tendrá sentido si sirve para exportar trabajo argentino" e "industrializar" la producción y el jefe del bloque Frente Cívico por Santiago, Gerardo Zamora, consideró que aún con la aprobación, "nada se lograra si no se logra una política de desarrollo federal".

El debate en el recinto lo cerraron el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, y su par de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. "Estamos planteando recuperar un lugar trascendente de la Argentina en el mundo. Un país que vuelve a ser mirado, escuchado y tenido en cuenta", celebró la exministra.

La exfuncionaria definió la firma del tratado como "una etapa que se había cerrado y se vuelve a abrir".

Durante el intercambio, la Unión Cívica Radical pidió un acercamiento entre el Presidente y su par de Brasil, Lula da Silva para romper "un aislamiento de países que fueron eternamente socios comerciales y culturales".

El pedido de la UCR a Javier Milei

El jefe del bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado, Eduardo Vischi, marcó que el Presidente y su par de Brasil deben alinearse, en el marco de la tensión que mantienen: "Me provoca indignación cuando tenemos cuestiones ideológicas donde hay un presidente en Brasil que no concuerda con la ideología del presidente en Argentina y tenemos un aislamiento de países que fueron eternamente socios comerciales y culturales".

"En nuestra región, cultura y visiones tenemos muchas coincidencias. Eso afecta a las relaciones que podamos tener", advirtió el correntino.

También confirmó que el bloque radical respaldará el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea: "Nuestro bloque acompañará la aprobación del pacto. Es el inicio de un paso histórico".

