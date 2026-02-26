26 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

La Policía atacó a trabajadores de prensa y a un camarógrafo de A24 en el Congreso

Los oficiales se llevaron al trabajador con su cara ensangrentada. El hombre se encontraba en el lugar que estaba habilitado para la prensa, en la previa del debate en el Senado por la Ley de Glaciares. Además, le tiraron gas pimienta a trabajadores de Crónica.

Por

Oficiales de la Federal hirieron a un camarógrafo y, luego, lo detuvieron.

En la antesala del debate en el Congreso por la Ley de Glaciares, la Policía Federal detuvo y atacó a un camarógrafo de A24. El hombre, según relataron, se encontraba en el sector permitido para la prensa y estaba mostrando las detenciones de los activistas de Greenpeace. Tras horas de tensión, la Justicia ordenó su liberación.

Me volvió el alma al cuerpo, señaló la esposa de Nahuel Gallo en X. 
Te puede interesar:

Nahuel Gallo se comunicó con su esposa desde la cárcel en Venezuela: "Llamó para decirme que seguía fuerte"

La sesión estaba prevista para las 11, pero los incidentes comenzaron desde temprano. Después de que los oficiales detuvieran a activistas que habían saltado las rejas del Congreso, también atacaron a la prensa.

Según relató la cronista del canal, los agentes pidieron que se movieran de donde estaban, a pesar de estar posicionados en el sector indicado para la prensa. Facundo Tedeschini, después de los golpes y los empujones, terminó herido: las cámaras lo tomaron con su cámara ensangrentada.

Los cronistas que estaban en las inmediaciones del Congreso también sufrieron el rocío de gas pimienta. A La periodista que trabajaba junto al camarógrafo herido se la escuchaba toser, mientras pedía que pararan porque estaban trabajando.

"Me van a ver el brazo y la pierna, pero no sé. Estoy en calidad de detenido, pero no sé", contó Facundo en diálogo con C5N, mientras ingresaba al hospital Ramos Mejía.

Gastón, mejor conocido como el Chifla, es el camarógrafo de C5N que estuvo en el momento de la agresión. "Nos acomodaron. Facundo estaba más o menos por ese lugar. Lo agarraron a él muy violentamente, tiraron dos motos, cayeron las motos y él atrás. Le agarré la cámara, me quedé con la cámara en la mano. Le empezaron a pegar en el brazo para que se soltara del hidrante".

"Nada podía justificar ese nivel de agresión. Reprimieron por reprimir, nadie cortaba calles, escribiendo paredes ni tirando piedras. Solo tomando imágenes de lo que había pasado con los activistas de Greenpeace", narró el camarógrafo.

El Chifla también brindó más detalles sobre la represión y contó: "Al hermano de un compañero nuestro, que trabaja en Crónica, estaba con los ojos que se le salen de la cara del gas pimienta que le arrojaron". En la misma línea, comentó que el SAME atendió a Tedeschini gracias al aviso de C5N, "la ambulancia se enteró gracias a nosotros, porque ellos no se lo mandaron".

Según contó Adrián Salonia desde las inmediaciones del Congreso, se confirmó que son los 12 activistas de Greenpeace detenidos, 9 de ellos mujeres. Una parte está en la Alcaidía con sede en la calle Cavia, mientras que tres de los restantes están en la Dependencia de Madariaga. No se conoce la imputación que se les va a realizar.

Así fue el momento en el que atacaron al camarógrafo de A24

Agustina, la periodista que cubría desde el lugar, al mismo tiempo, narró en tiempo real lo que estaba ocurriendo: "No. Acaban de tirar a Facundo, mi camarógrafo, al piso. Nos acaban de tirar gas pimienta, nos pidieron que nos corriéramos de donde estábamos. Está lastimado Facundo".

Enseguida se la escucha a ella pedir: "Pará, estamos trabajando", a la vez que contaba que se lo querían llevar detenido. "Está lastimado... es prensa, le están pegando. Estábamos muy tranquilos. Le acaban de pegar, nos tiraron gas pimienta y nos corrieron de manera muy violenta".

CAMARA HERIDO
Así quedó Facundo, el camarógrafo de A24

Así quedó Facundo, el camarógrafo de A24

Según informó Agustina, su compañero quedó detenido junto con los otros doce activistas de Greenpeace que también quedaron detenidos tras saltar las rejas del Congreso. "Es muy preocupante, nos pidieron que nos corriéramos, lo hicimos. Lo sacaron a palazos y entre varios se lo llevaron al estacionamiento del Congreso", lamentó.

El Chifla, camarógrafo de C5N, se solidarizó con sus colegas y sostuvo la cámara de Facundo y el celular, ya que se lo llevaron sin sus elementos de trabajo.

Noticias relacionadas

La ANMAT prohibió el uso de un reconocido producto para callos y verrugas

La ANMAT prohibió el uso de un reconocido producto para callos y verrugas

La historia del hombre que recibió una respueta médica sorprendente

Hacía ejercicio todo el tiempo, tenía acidez y el médico reveló un diagnóstico inesperado: qué tenía

La iniciativa también representa un paso hacia una ciudad más digitalizada y conectada, donde los trámites puedan resolverse de forma simple y desde cualquier lugar.

La multa de CABA que puede alcanzar varios millones de pesos en 2026

play

Liberaron al camarógrafo agredido en el Congreso y la Justicia ordenó investigar el accionar de la Policía

play

Habló el camarógrafo agredido por la Policía en el Congreso

El caso que comenzó como una posible gripe y terminó en un diagnóstico tremendo.

Pensó que solo tenía una gripe pero el diagnóstico inesperado lo cambió todo: qué tenía

Rating Cero

La gala de eliminación será el lunes.

Telefe levantó la gala de eliminación de Gran Hermano 2026: el motivo

Qué pasó con la producción de gran hermano

Video: el detalle que se le escapó a Gran Hermano y expuso a la producción

El éxito en la plataforma no es casual: la película combina una animación cuidada, referencias contemporáneas y una banda sonora dinámica. 
play

Esta película animada fue un éxito, tiene una segunda parte que llegó a Netflix y es furor: cómo se llama

El querido personaje de Hugh Jackman podría tener un final inesperado según los fans.

¿El final de Wolverine en Marvel? Los fans rumorean que podría morir en Avengers Doomsday junto a otro héroe

Actualmente, Mara Wilson prioriza la escritura y proyectos personales.

Qué fue de Mara Wilson, la actriz que hizo de Matilda

Esta entrega funciona como una historia de origen. Los Addams se mudan a una mansión abandonada en Nueva Jersey y, años después, deben enfrentarse a Margaux Needler, una ambiciosa conductora de reality shows que quiere que la familia se adapte a su vecindario perfecto y colorido.
play

Así es la versión animada de Los Locos Addams, la película para toda la familia que es furor en Netflix

últimas noticias

La gala de eliminación será el lunes.

Telefe levantó la gala de eliminación de Gran Hermano 2026: el motivo

Hace 3 minutos
Yerbatero González murió a los 49 años.

Murió un exjugador de Independiente, Central y Talleres: la despedida de los clubes

Hace 19 minutos
play

El Senado debate la Ley de Glaciares y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Hace 20 minutos
Los sitios en Uruguay que son imperdibles para quienes deciden hacer Turismo allí

Estas 4 ciudades de Uruguay son perfectas para hacer una escapada en cualquier momento del año: como llegar

Hace 27 minutos
Me volvió el alma al cuerpo, señaló la esposa de Nahuel Gallo en X. 

Nahuel Gallo se comunicó con su esposa desde la cárcel en Venezuela: "Llamó para decirme que seguía fuerte"

Hace 44 minutos