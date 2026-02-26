Paro de controladores aéreos: se esperan demoras y reprogramaciones en los vuelos La medida de fuerza alternará turnos de tres horas desde este jueves hasta el lunes de la semana que viene. Quedarán exceptuados los vuelos de emergencia. La medida de fuerza afecta a todos los aeropuertos del país. Por + Seguir en







Este jueves, el paro será de 15 a 18.

Este jueves 26 de febrero comenzará un nuevo paro de controladores aéreos, que afectará la operatoria en todos los aeropuertos del país. La medida fue confirmada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y consistirá en interrupciones de tres horas por día que se extenderán hasta el lunes 2 de marzo.

Durante las franjas horarias definidas por el gremio no se autorizarán despegues, lo que podría derivar en demoras, cancelaciones y reprogramaciones tanto de vuelos comerciales regulares como de servicios privados. Al tratarse de restricciones en las salidas, se prevé además un posible efecto en cadena que impacte en la programación posterior de cada jornada.

Desde ATEPSA aclararon que quedarán exceptuadas de la medida todas las operaciones declaradas en emergencia, así como los vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales y aquellos vinculados a tareas de búsqueda y salvamento.

Controladores aéreos - paro Télam El conflicto se reactivó luego de que la semana pasada el Gobierno dictara la conciliación obligatoria para frenar una medida similar. Tras el vencimiento de esa instancia, el sindicato aseguró que no recibió una propuesta salarial por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), organismo responsable de la navegación aérea en el país.

Según el gremio, ya transcurrieron cerca de 20 días desde el final de la conciliación sin avances en la negociación paritaria. En ese contexto, los controladores sostienen que se agotaron las instancias de diálogo y es por ese motivo que resolvieron retomar el plan de lucha.