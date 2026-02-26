EN VIVO

Comenzó el debate en el Senado por Ley de Glaciares y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

La Cámara alta sesiona desde las 11 con un temario centrado en la modificación del régimen de protección de glaciares, la ratificación del tratado Mercosur–Unión Europea y la aprobación de pliegos diplomáticos.

- 26 de febrero 2026 - 07:44

En la previa del debate por la reforma laboral y el código penal juvenil, el Senado vota Ley de Glaciares y el acuerdo con la UE

El Senado trata este jueves un paquete de iniciativas oficialistas que incluye la reforma de la Ley de Glaciares, la aprobación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y el aval a designaciones diplomáticas. La sesión se realiza en la antesala de dos discusiones centrales para el Gobierno: la reforma laboral y el nuevo régimen penal juvenil que serán tratadas por la Cámara alta este viernes. En la previa a la sesión, efectivos de la Policía Federal detuvieron a 12 activistas de Greenpeace que habían realizado una performance en el Congreso y detuvieron a un camarógrafo que quiso registrar los hechos.

El principal proyecto que se debatirá este jueves propone cambios en la Ley 26.639, que regula la protección de glaciares y zonas asociadas. La iniciativa redefine el alcance de las áreas protegidas al distinguir entre “áreas periglaciares” y “geoformas periglaciales”, y establece que su inclusión como reservas estratégicas dependerá de estudios técnicos realizados por las autoridades ambientales de cada jurisdicción. Ese criterio determinará qué sectores quedan incorporados al Inventario Nacional de Glaciares y, por lo tanto, bajo protección especial.

Desde el oficialismo sostienen que la modificación busca precisar los alcances de la norma vigente y brindar mayor previsibilidad jurídica. Sin embargo, el cambio impacta sobre el régimen de protección ambiental en regiones donde conviven reservas hídricas y actividades productivas.

Otro de los puntos centrales del temario es la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, considerado uno de los tratados comerciales más relevantes para ambos bloques. El entendimiento apunta a reducir aranceles y facilitar el intercambio en un mercado conjunto de más de 700 millones de personas. El proyecto ya cuenta con media sanción de Diputados, donde obtuvo un amplio respaldo.

El tratado prevé la eliminación de la mayor parte de los aranceles aplicados a las exportaciones del Mercosur hacia Europa y abre nuevas oportunidades comerciales, especialmente en sectores agroindustriales. Para la Argentina, el Gobierno proyecta una mejora en las ventas externas de productos como aceites, derivados de soja, cítricos, pesca, carne y biodiésel, entre otros complejos exportadores.

La sesión también incluye el tratamiento del pliego diplomático para designar a Fernando Iglesias como embajador argentino en Bélgica y representante ante la Unión Europea.

El debate de estas iniciativas se produce en un contexto legislativo marcado por la agenda de reformas estructurales que el oficialismo busca impulsar en el Congreso, con foco en los cambios laborales y el régimen penal juvenil que llegarán al recinto en las próximas jornadas.

El debate en el Congreso: minuto a minuto

Live Blog Post

El Senado aprobó la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y la Unión Europea

La votación obtuvo 39 votos afirmativos, 30 negativos y una abstención.

Live Blog Post

Comenzó el debate en el Senado

A las 11 de la mañana comenzó el debate en la Cámara alta con el tratamiento de la propuesta para que Fernando Iglesias sea embajador en Bélgica y la Unión Europea.

"En la comisión, se logró un despacho por mayoría, expuso el candidato y contestó las preguntas solicitadas. Es un puesto de capital importancia y creo que el postulante está capacitado para llevarlo adelante", sostuvo el senador libertario Juan Carlos Pagotto.

“Nosotros vamos a votar negativo porque Fernando Iglesias está incapacitado para la función, gente así en lugares tan importantes va a traer más problemas que otra cosa”, señaló el senador José María Carambia.

Live Blog Post

Patricia Bullrich confirmó que le abrieron un sumario al policía que empujó al camarógrafo

Pasadas las 10 horas, la presidenta del bloque se senadores de La Libertad Avanza Patricia Bullrich llegó al Congreso, justificó la detención de los activistas de Greenpeace y contó que le abrieron un sumario al policía que agredió al camarógrafo de A24.

Live Blog Post

Habló el camarógrafo detenido en el Congreso

Tras la agresión, detención y posterior liberación, el camarógrafo de A24 habló con la prensa y contó que se someterá a una serie de estudios para poder comprobar cómo se encuentra tras los golpes, ya que fue empujado al suelo con la cámara. El hombre, según relataron, se encontraba en el sector permitido para la prensa y estaba mostrando las detenciones de los activistas de Greenpeace.

Live Blog Post

Ordenan la liberación de el camarógrafo detenido por la policía en las afueras del Congreso

Live Blog Post

Policía agrede a la prensa

Live Blog Post

Así fue la detención del camarógrafo de A24

Live Blog Post

FOPEA repudió la detención y la agresión al camarógrafo de A24

A través de una publicación en las redes sociales, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudió la detención y la agresión al camarógrafo de A24.

"FOPEA repudia la agresión sufrida por el equipo de América 24 mientras realizaba una cobertura en la zona del Congreso. Efectivos de la Policía Federal arrojaron gas pimienta, empujaron y tiraron al piso al camarógrafo, continuaron agrediéndolo y lo detuvieron esposado. Mientras tanto la cronista permanecía en el lugar sin poder abrir los ojos por el gas pimienta. Exigimos al Ministerio de Seguridad una investigación urgente, la identificación de los responsables y medidas concretas para que estos hechos no se repitan. La violencia contra la prensa vulnera la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada".

Live Blog Post

Represión y detenciones en el Congreso en la previa de la sesión

En la previa a la sesión se registraron detenciones y represión en las inmediaciones del Congreso. Cerca de las 7 de la mañana, efectivos de la Policía Federal detuvieron a al menos 12 activistas de Greenpeace que saltaron las rejas del Palacio Legislativo para realizar una performance contra la Ley de Glaciares.

Minutos más tarde, un grupo de agentes agredió y detuvo al camarógrafo de A24 Facundo Tedeschini quien se encontraba registrando las detenciones a los activistas. En las imágenes se ve como un efectivo empuja al trabajador de prensa al suelo, provocándole un corte en su rostro.

