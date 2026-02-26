Comenzó el debate en el Senado por Ley de Glaciares y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

Live Blog Post

Comenzó el debate en el Senado

A las 11 de la mañana comenzó el debate en la Cámara alta con el tratamiento de la propuesta para que Fernando Iglesias sea embajador en Bélgica y la Unión Europea.

"En la comisión, se logró un despacho por mayoría, expuso el candidato y contestó las preguntas solicitadas. Es un puesto de capital importancia y creo que el postulante está capacitado para llevarlo adelante", sostuvo el senador libertario Juan Carlos Pagotto.

“Nosotros vamos a votar negativo porque Fernando Iglesias está incapacitado para la función, gente así en lugares tan importantes va a traer más problemas que otra cosa”, señaló el senador José María Carambia.