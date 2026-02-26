Comenzó el debate en el Senado por Ley de Glaciares y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

El Senado aprobó la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y la Unión Europea
La votación obtuvo 39 votos afirmativos, 30 negativos y una abstención.
Congreso
La Cámara alta sesiona desde las 11 con un temario centrado en la modificación del régimen de protección de glaciares, la ratificación del tratado Mercosur–Unión Europea y la aprobación de pliegos diplomáticos.
El Senado trata este jueves un paquete de iniciativas oficialistas que incluye la reforma de la Ley de Glaciares, la aprobación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y el aval a designaciones diplomáticas. La sesión se realiza en la antesala de dos discusiones centrales para el Gobierno: la reforma laboral y el nuevo régimen penal juvenil que serán tratadas por la Cámara alta este viernes. En la previa a la sesión, efectivos de la Policía Federal detuvieron a 12 activistas de Greenpeace que habían realizado una performance en el Congreso y detuvieron a un camarógrafo que quiso registrar los hechos.
El principal proyecto que se debatirá este jueves propone cambios en la Ley 26.639, que regula la protección de glaciares y zonas asociadas. La iniciativa redefine el alcance de las áreas protegidas al distinguir entre “áreas periglaciares” y “geoformas periglaciales”, y establece que su inclusión como reservas estratégicas dependerá de estudios técnicos realizados por las autoridades ambientales de cada jurisdicción. Ese criterio determinará qué sectores quedan incorporados al Inventario Nacional de Glaciares y, por lo tanto, bajo protección especial.
Desde el oficialismo sostienen que la modificación busca precisar los alcances de la norma vigente y brindar mayor previsibilidad jurídica. Sin embargo, el cambio impacta sobre el régimen de protección ambiental en regiones donde conviven reservas hídricas y actividades productivas.
Otro de los puntos centrales del temario es la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, considerado uno de los tratados comerciales más relevantes para ambos bloques. El entendimiento apunta a reducir aranceles y facilitar el intercambio en un mercado conjunto de más de 700 millones de personas. El proyecto ya cuenta con media sanción de Diputados, donde obtuvo un amplio respaldo.
El tratado prevé la eliminación de la mayor parte de los aranceles aplicados a las exportaciones del Mercosur hacia Europa y abre nuevas oportunidades comerciales, especialmente en sectores agroindustriales. Para la Argentina, el Gobierno proyecta una mejora en las ventas externas de productos como aceites, derivados de soja, cítricos, pesca, carne y biodiésel, entre otros complejos exportadores.
La sesión también incluye el tratamiento del pliego diplomático para designar a Fernando Iglesias como embajador argentino en Bélgica y representante ante la Unión Europea.
El debate de estas iniciativas se produce en un contexto legislativo marcado por la agenda de reformas estructurales que el oficialismo busca impulsar en el Congreso, con foco en los cambios laborales y el régimen penal juvenil que llegarán al recinto en las próximas jornadas.