Cuál es la trama de Los Locos Addams 2, la película animada furor en Netflix que es tendencia

Una comedia familiar llegó a la popular plataforma de streaming y es tendencia entre los televidentes de todo el mundo.

Ahora, llegó a la gran N roja un estreno estupendo para ver en familia, se trata de Los Locos Addams 2, la película que es furor en este sitio web. Un film animado, de comedia, es la secuela de Los Locos Addams 1 de 2019. 

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios aumentaron notoriamente a principios de 2026.

Un entretenimiento garantizado que no te podés perder este fin de semana de febrero, el último de este mes. A continuación te contamos detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que lo disfrutes.

Sinopsis de Los Locos Addams 2, la película que es tendencia en Netflix

Secuela de la película de animación La familia Addams (2019), que trae de regreso a la peculiar y macabra familia formada por Morticia y Gómez, junto con sus dos hijos, la siniestra adolescente Miércoles y Pugsley, un niño aficionado a toda clase de maldades. Además, la familia se completa con el alegre y caótico tío Fétido y la abuela Addams. Esta segunda entrega está nuevamente basada en las viñetas creadas por Charles Addams en 1933 para la revista The New Yorker.

addams 2

Tráiler de Los Locos Addams 2

Embed - LOS LOCOS ADDAMS 2 – Tráiler Oficial Internacional (Universal Pictures) HD

Reparto de Los Locos Addams 2

Familia Addams

  • Homero (Gomez): El entusiasta patriarca de la familia.
  • Morticia: La elegante y gótica madre.
  • Merlina (Wednesday): La hija adolescente, pieza central de esta secuela debido a una crisis de identidad.
  • Pericles (Pugsley): El hijo menor, experto en explosivos.
  • Tío Lucas (Fester): El hermano de Homero, quien sufre una extraña transformación durante el viaje.
  • Abuela (Grandma): Se queda a cargo de la mansión mientras la familia viaja.
  • Largo (Lurch): El fiel y sombrío mayordomo.
  • Dedos (Thing): La mano sirviente que acompaña a la familia.
  • Tío Cosa (Cousin Itt): El pariente cubierto de pelo que hace una aparición especial.
addams 222
