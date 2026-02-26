Este drama sobre una historia desconocida de la Segunda Guerra Mundial está siendo de lo más visto en Netflix: cómo se llama La ambientación sobria y el ritmo narrativo apuntan a un drama histórico distinto, que evita el exceso de solemnidad y apuesta por una mirada más humana y cercana. + Seguir en







Lejos de los campos de batalla, la trama se centra en oficinas, papeles y decisiones silenciosas que tuvieron consecuencias decisivas para miles de familias. El relato muestra cómo la resistencia también puede ejercerse desde espacios inesperados.

Se trata de una producción europea que aborda un drama biográfico ambientado en la Segunda Guerra Mundial que recupera un relato poco conocido fuera de Escandinavia.

La propuesta, dirigida por Thérèse Ahlbeck y Marcus Olsson, pone el foco en Gösta Engzell, un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia que, desde un escritorio y en medio de la burocracia diplomática, ayudó a salvar miles de vidas durante el conflicto bélico. Con una duración de 102 minutos y producción de Way Feature Films, el largometraje combina drama histórico con toques de humor negro, un recurso poco habitual en relatos ambientados en la II Guerra Mundial.

El vínculo sueco Sinopsis de El vínculo sueco, la película tendencia en Netflix El film narra la historia de Gösta Engzell, un burócrata sueco que, en plena guerra, utilizó mecanismos administrativos y estrategias diplomáticas para facilitar visados y documentos que permitieron escapar a miles de personas perseguidas por el régimen nazi.

Mientras Suecia mantenía una posición oficial de neutralidad, Engzell operaba desde dentro del sistema, convirtiendo al país en lo que algunos historiadores consideran una “superpotencia moral” en términos humanitarios.

Jonas Malmsjö

Carl Jacobson

Johan Glans

Oscar Töringe

Olle Jansson