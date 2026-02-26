IR A
Este drama sobre una historia desconocida de la Segunda Guerra Mundial está siendo de lo más visto en Netflix: cómo se llama

La ambientación sobria y el ritmo narrativo apuntan a un drama histórico distinto, que evita el exceso de solemnidad y apuesta por una mirada más humana y cercana.

Lejos de los campos de batalla

Lejos de los campos de batalla, la trama se centra en oficinas, papeles y decisiones silenciosas que tuvieron consecuencias decisivas para miles de familias. El relato muestra cómo la resistencia también puede ejercerse desde espacios inesperados.

Este drama sobre una historia desconocida de la Segunda Guerra Mundial está entre lo más visto en Netflix: la película basada en hechos reales que rescata a un héroe olvidado se ubica entre los estrenos destacados del 19 de febrero en la N roja, ¿cómo se llama?

Se trata de una producción europea que aborda un drama biográfico ambientado en la Segunda Guerra Mundial que recupera un relato poco conocido fuera de Escandinavia.

La propuesta, dirigida por Thérèse Ahlbeck y Marcus Olsson, pone el foco en Gösta Engzell, un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia que, desde un escritorio y en medio de la burocracia diplomática, ayudó a salvar miles de vidas durante el conflicto bélico. Con una duración de 102 minutos y producción de Way Feature Films, el largometraje combina drama histórico con toques de humor negro, un recurso poco habitual en relatos ambientados en la II Guerra Mundial.

El vínculo sueco

Sinopsis de El vínculo sueco, la película tendencia en Netflix

El film narra la historia de Gösta Engzell, un burócrata sueco que, en plena guerra, utilizó mecanismos administrativos y estrategias diplomáticas para facilitar visados y documentos que permitieron escapar a miles de personas perseguidas por el régimen nazi.

Mientras Suecia mantenía una posición oficial de neutralidad, Engzell operaba desde dentro del sistema, convirtiendo al país en lo que algunos historiadores consideran una “superpotencia moral” en términos humanitarios.

Tráiler de El vínculo sueco

Embed - The Swedish Connection (Den svenska länken) | 2026 | Trailer Legendado |

Reparto de El vínculo sueco

Reparto de El vínculo sueco

  • La película El vínculo sueco cuenta con un elenco integrado por reconocidos actores suecos:
  • Jonas Malmsjö
  • Carl Jacobson
  • Johan Glans
  • Oscar Töringe
  • Olle Jansson
Durante años, esta historia quedó relegada en comparación con otros episodios más difundidos del Holocausto. Sin embargo, los testimonios de quienes lograron huir resultaron fundamentales para que la comunidad internacional comprendiera la magnitud del horror.
