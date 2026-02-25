25 de febrero de 2026 Inicio
Encontraron en la Patagonia a uno de los dinosaurios más pequeños y raros de la historia

Paleontólogos del CONICET y la Universidad de Minnesota hallaron un esqueleto en perfecto estado de un espécimen al que apodaron "Alna". Tiene el tamaño de un cuervo y es el más diminuto descubierto en América del Sur.

Alna es el dinosaurio más pequeño encontrado hasta el momento en Sudamérica.

"Alna" es el dinosaurio más pequeño encontrado hasta el momento en Sudamérica.

Un grupo de investigadores encontraron en la Patagonia argentina un esqueleto fosilizado y en perfecto estado de la especie Alnashetri cerropoliciensis, uno de los dinosaurios más pequeños y raros de la historia. Sus descubridores lo apodaron "Alna".

"Alna es realmente diminuto. Con un peso de alrededor de 0,7 kilos, es más pequeño que un pollo. Ni siquiera llegaría a la altura de la rodilla de una persona adulta promedio", aseguró Peter Makovicky, paleontólogo de la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos, y autor principal del hallazgo que fue recientemente publicado en la revista científica Nature.

Hace aproximadamente 95 millones de años, en la Patagonia argentina habitaron los dinosaurios más grandes del planeta. Entre ellos, se encontraron el temible Giganotosaurus, un carnívoro de 8 toneladas, y el Argentinosaurus, un herbívoro de 70 toneladas. Pero también vivieron otras especies, incluso las más pequeñas como el Alnashetri cerropoliciensis.

Según explicaron los paleontólogos, "Alna" fue encontrado en la localidad de La Buitrera, en la provincia de Río Negro, uno de los reservorios de fósiles más importantes del planeta. El espécimen hallado tenía el tamaño de un cuervo y cazaba animales pequeños como lagartos, serpientes, mamíferos e invertebrados.

huesitos alna

"Alna" fue encontrado en la localidad de La Buitrera, en la provincia de Río Negro, y uno de los reservorios de fósiles más importantes del planeta.

Uno de los datos más importantes del hallazgo fue el impecable estado de conservación en el que se encontraba "Alna", por lo que los investigadores pudieron obtener más información sobre esta inusual especie de dinosaurios, del grupo llamado terópodos, que abarca a todos los que fueron carnívoros.

"Alna" era una hembra pequeña que vivía en un entorno desértico y murió a los cuatro años, casi completamente desarrollada. Tras morir, su cuerpo quedó rápidamente cubierto por una duna de arena, lo que explica su excelente estado de conservación. Aparte de las aves, que evolucionaron a partir de pequeños dinosaurios emplumados, Alnashetri es el dinosaurio más diminuto descubierto en América del Sur.

"Sus brazos estaban bien desarrollados, aunque no lo suficientemente largos como para permitirle volar, y su cola, aunque no está completamente preservada, parece haber sido tan larga (en relación al tamaño del cuerpo) como la de cualquier otro dinosaurio carnívoro típico", contó Sebastián Apesteguía, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Descubren una nueva especie de dinosaurio gigante que tenía una cresta de colores

En el desierto del Sáhara paleontólogos descubrieron una nueva especie de dinosaurio carnívoro, se trata del Spinosaurus mirabilis un gigante del Cretácico que medía 13 metros y tenía una cresta de colores. Es la segunda especie descubierta desde 1915.

La revista Science publicó el descubrimiento del Spinosaurus mirabilis, en latín “mirabilis” significa maravilloso. Es un carnívoro que vivió hace 95 millones de años en el norte de África durante el período Cretácico, pesaba entre seis y siete toneladas, tenía una cresta craneal con una forma similar a un sable persa que, aseguran en la publicación, probablemente tenía colores llamativos.

dinosaurio cresta
Este nuevo descubrimiento brinda más información sobre la especie.

Este nuevo descubrimiento brinda más información sobre la especie.

"Es la primera vez que se encuentra material del cráneo de un Spinosaurus en más de un siglo. Es lo más frágil e imposible de hallar. Es el premio gordo", expresó el paleontólogo Daniel Vidal para El País. El primer hallazgo de espinosaurio ocurrió en 1915, en Egipto.

En la revista Science explican que "su enorme tamaño y su distintiva morfología han suscitado un amplio debate sobre su grado de vida acuática", por lo que "los investigadores argumentan que este grupo de dinosaurios experimentó tres fases evolutivas con crecientes adaptaciones acuáticas y su presencia en hábitats alrededor del mar de Tetis".

También describieron al dinosaurio como un depredador ya sea "semiacuático de emboscada que acechaba costas y aguas poco profundas, o como un depredador completamente acuático en busca de presas bajo el agua".

En cuanto a las fases evolutivas, señalaron que la primera ocurrió en el Jurásico "cuando su distintivo cráneo alargado para atrapar peces evolucionó y se dividió en dos diseños distintivos, barioniquino y espinosaurino; una diversificación circuntetiana del Cretácico Inferior cuando ambos reinaron como depredadores dominantes; y una fase final del Cretácico Tardío temprano cuando los espinosaurios alcanzaron el tamaño corporal máximo como especialistas en emboscadas en aguas poco profundas limitados geográficamente al norte de África y Sudamérica".

