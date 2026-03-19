19 de marzo de 2026 Inicio
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Guerra en Medio Oriente: un argentino mostró cómo quedó Beirut después del último ataque de Israel

Al menos 12 personas murieron y otras 41 resultaron heridos en dos ataques aéreos israelíes en la capital del Líbano. “Piensan que va a ser una guerra muy larga, no se sabe cuándo va a terminar”, aseguró un argentino que vive en la ciudad atacada.

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La Guerra en Medio Oriente parece no tener fin

Al menos 12 personas murieron y otros 41 resultaron heridas producto de dos ataques aéreos israelíes en Beirut, la capital de Líbano, según informó el Ministerio de Salud Pública local. La entidad indicó que el balance es preliminar y que los equipos de rescate recuperaron los cuerpos en el lugar, mientras que la identificación de las víctimas se realiza mediante pruebas de ADN.

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En tanto, informes anteriores, los bombardeos tuvieron como objetivo los distritos de Zkak Blat y Basta Tahta, en Beirut. “Son días complicados. El ataque fue a un edificio que está en el corazón de Beirut, donde Israel afirma que hay una gran cantidad de dinero en esta zona”, explicó Santiago Montag, periodista argentino que vive en el lugar atacado.

Al mismo tiempo, indicó que los israelitas “está atacando algunas de las infraestructuras vinculadas al Hezbollah” ya que “buscan atacar la parte financiera, sobre todo”. “La situación es muy fuerte acá, el otro día fui a un velatorio de un nene de 6 años porque enviaron una bomba para matar a un miembro de una organización. En el lugar murió también la mamá y las hermanas están graves. Ese tipo de cosas es muy fuerte en el día a día”, aseguró en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.

En esa línea, sostuvo que “acá piensan que va a ser una guerra muy larga, no se sabe cuándo va a terminar”. Por el momento, el transporte público sigue funcionando, como algunos negocios, pero el resto está todo cerrado.

El grupo Hezbollah, aliado de Irán y que controla gran parte del sur del Líbano, lanzó ataques contra Israel el pasado 2 de marzo, dos días después de un bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel en el que murió el entonces líder supremo iraní, Ali Jamenei. Posteriormente, Israel inició una campaña militar contra el grupo, que ha incluido intensos bombardeos sobre Beirut y sus alrededores.

Irán advirtió que podría haber "consecuencias incontrolables" tras el ataque a su infraestructura energética

Después de que un ataque conjunto de Israel y Estados Unidos destruyó instalaciones estratégicas para el suministro energético en el Golfo Pérsico, Irán advirtió que "se impone la ley del ojo por ojo y comienza un nuevo nivel de confrontación", y afirmó que las consecuencias podrían afectar "al mundo entero".

El ejército israelí confirmó este miércoles que realizó bombardeos en el norte de Irán, en lo que constituye la primera operación militar en esa región desde el inicio de la guerra entre ambos países. Según el comunicado oficial, la fuerza aérea atacó objetivos vinculados a la marina iraní en Bandar Anzali, ciudad portuaria situada a orillas del mar Caspio.

"Esto complicará la situación y podría tener consecuencias incontrolables, cuyo alcance podría abarcar al mundo entero", aseguró el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X. Además, condenó el ataque y advirtió que "no beneficiará en nada al enemigo".

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