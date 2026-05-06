Este destino de San Juan entre las montañas es una escapada perfecta para hacer en mayo: cómo se llama El otoño invita a recorrer el Norte del país para empaparse de paisajes en tonos ocre y temperaturas templadas, ideales para recorrer tranquilo. Por + Seguir en







Dónde queda este mirador ideal para conocer en San Juan. Wikipedia

La Quebrada de Zonda se posiciona como una escapada cercana a la ciudad de San Juan para cortar con la rutina. El destino combina montaña, silencio y actividades al aire libre en un entorno de precordillera. El otoño ofrece condiciones favorables para recorrer senderos y disfrutar del paisaje. El lugar suma propuestas culturales y recreativas que amplían la experiencia turística. A pocos kilómetros de la capital sanjuanina, la Quebrada de Zonda se consolida como una alternativa elegida por quienes buscan una pausa en el ritmo cotidiano sin alejarse demasiado de la ciudad. En mayo, con temperaturas más moderadas y menor circulación turística, el entorno adquiere un carácter particular que favorece las escapadas cortas.

Quebrada de Zonda - San Juan Argentina Viajera

Ubicada a unos 20 kilómetros de San Juan, esta quebrada se extiende entre la Sierra Chica de Zonda y las Sierras de Marquesado, formando un paisaje típico de la precordillera. El entorno se caracteriza por montañas áridas, senderos naturales y vistas abiertas, donde el silencio se vuelve parte central de la experiencia.

Cómo es la escapada ideal para hacer en otoño cerca de San Juan Durante el otoño, el clima acompaña para realizar actividades al aire libre sin las temperaturas extremas del verano, lo que permite recorrer con mayor comodidad circuitos como el Sendero de los Siete Caminos o explorar sectores menos transitados. A su vez, la zona es elegida para prácticas como escalada, ciclismo o cabalgatas, mientras que el viento característico del lugar también habilita propuestas como parapente o ala delta.

El llamado "viento Zonda" forma parte de la identidad del destino y puede modificar las condiciones en pocas horas, por lo que se recomienda informarse antes de planificar una visita. Este fenómeno, propio de la región, influye tanto en la temperatura como en la experiencia de quienes recorren la quebrada.

Sendero de los 7 Caminos - Zonda - San Juan El Sendero de los 7 Caminos es un mirador que permite tener vistas panorámicas del Valle de Zonda. All Trails. Además de las actividades vinculadas a la naturaleza, el área cuenta con puntos de interés que suman valor al recorrido. Entre ellos se destacan el Autódromo Eduardo Copello, el Jardín de los Poetas y el Camping Municipal de Rivadavia, espacios que combinan recreación, cultura y descanso. También se pueden visitar las Cavas de Zonda, donde antiguos túneles fueron adaptados para la producción de vinos espumantes. En paralelo, el Parque Quebrada de Zonda atraviesa un proceso de mejora con obras que buscan ampliar servicios y renovar senderos, lo que refuerza su perfil como destino accesible para escapadas de fin de semana.