18 de marzo de 2026 Inicio
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Irán advirtió que podría haber "consecuencias incontrolables" tras el ataque a su infraestructura energética

Después de que Estados Unidos e Israel bombardearan uno de los yacimientos de gas más importantes del país, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, condenó la acción en redes sociales y afirmó que las consecuencias podrían afectar "al mundo entero".

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Pezeshkian aseguró que el ataque no beneficiará al enemigo.

Pezeshkian aseguró que el ataque "no beneficiará al enemigo".

Redes sociales

Después de que un ataque conjunto de Israel y Estados Unidos destruyó instalaciones estratégicas para el suministro energético en el Golfo Pérsico, Irán advirtió que "se impone la ley del ojo por ojo y comienza un nuevo nivel de confrontación", y afirmó que las consecuencias podrían afectar "al mundo entero".

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El ejército israelí confirmó este miércoles que realizó bombardeos en el norte de Irán, en lo que constituye la primera operación militar en esa región desde el inicio de la guerra entre ambos países. Según el comunicado oficial, la fuerza aérea atacó objetivos vinculados a la marina iraní en Bandar Anzali, ciudad portuaria situada a orillas del mar Caspio.

"Esto complicará la situación y podría tener consecuencias incontrolables, cuyo alcance podría abarcar al mundo entero", aseguró el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X. Además, condenó el ataque y advirtió que "no beneficiará en nada al enemigo".

Tuit presidente de Irán

Las palabras del mandatario iraní se dieron en el mismo día en que Israel y Estados Unidos atacaron las refinerías de gas iraníes en South Pars–North Dome y luego de que se confirmara la muerte del ministro de Inteligencia, Ismail Jatib, en un bombardeo israelí. El yacimiento afectado se ubica junto al de North Field, compartido con Qatar, y es la mayor reserva de gas natural del mundo.

En el mismo sentido se expresó el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, quien abrió la puerta a posibles represalias por parte de Teherán. "Ante los bombardeos contra las instalaciones energéticas, rige la ley del ojo por ojo y comienza un nuevo nivel de confrontación", aseguró en X.

Por su parte, el canciller iraní Abás Araqchí advirtió que Israel actúa con métodos de "terror atroces" sin considerar sus consecuencias y reclamó que la comunidad internacional no ignore esa actitud, ya que "toda acción genera una reacción". En esa línea, criticó el silencio de los países que suelen presentarse como defensores de "la ley y el orden", señalando que frente a Israel "se callan, se andan con rodeos o, peor aún, aportan armas y respaldo".

Para Araqchí, la respuesta internacional no es simple hipocresía, sino un "colapso moral calculado" donde las reglas se aplican solo a los adversarios y la impunidad queda reservada para los aliados.

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