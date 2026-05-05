Zulemita Menem preocupó a sus seguidores: se la vio en una clínica, vendada y con andador La hija del expresidente se mostró con suero y ropa de internación, recibiendo asistencia en un centro de salud. Afortunadamente, ella misma confirmó que se encuentra bien a través de sus redes sociales. + Seguir en







Zulemita se mostró en sus redes parada sobre un andador en una clínica. Instagram: zulemamenem

Zulemita Menem despertó una fuerte preocupación entre sus seguidores de Instagram tras postear varias imágenes desde el cuarto de un sanatorio. La hija del expresidente Carlos Menem apareció con la pierna izquierda totalmente vendada y se la vio apoyada sobre un andador, lo que generó dudas sobre su salud.

En sus historias de la red social, se mostró con el pijama hospitalario y siempre junto a una asistente. "Por suerte es todo terreno, hasta el baño juntas", escribió Zulemita para ponerle algo de humor al momento que le toca pasar en el centro médico y agradecer la compañía de la mujer.

La mediática dio a entender que su situación de salud tuvo origen en una lesión que se produjo mientras practicaba un deporte, al compararse con los atletas profesionales que sufren accidentes en la cancha. "Así somos los grandes jugadores, tenemos algunas lesiones", puso en otra de las fotos donde muestra sus piernas en alto: una de ellas está vendada desde la rodilla hasta el pie.

A pesar del ruido que generaron sus posteos, la empresaria prefirió no dar detalles finos sobre la causa de su internación o cómo se lastimó. Esta falta de información precisa hizo que muchos usuarios empezaran a especular sobre qué fue lo que realmente le pasó a la famosa.

Zulemitaa Zulemita mostró sus piernas en alto con una venda sobre una de ellas. Instagram: zulemamenem

El mensaje de Zulemita a sus seguidores: "Estoy bien" La hija de Carlos Menem aclaró que está muy bien atendida en la clínica y que ya empezó el camino de recuperación que la hará volver pronto a su casa. "Estoy bien, gracias por los mensajes", publicó para transmitir tranquilidad ante la enorme cantidad de consultas que le llegaron al celular. La imagen de Zulemita con un andador impactó en redes, ya que siempre se muestra como una persona muy activa y saludable. Ahora, hay que esperar que la protagonista cuente si debió pasar por el quirófano o si se trata de un tratamiento sencillo de pocos días.