6 de mayo de 2026 Inicio
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Cuál es la historia del perro que invadió la cancha en Rosario Central - Tigre y se volvió viral

Un perrito se metió en la cancha del Canalla mientras se disputaba la fecha 9 del Torneo Apertura y el gracioso momento quedó para la historia.

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Cómo es la historia del perro que interrumpió la fecha de Rosario Central y Tigre. 

Cómo es la historia del perro que interrumpió la fecha de Rosario Central y Tigre. 

"Coco", el perro que interrumpió el partido en la cancha de Rosario Central, es de Newell's como su dueña, Julie.
  • A los 12 minutos del primer tiempo, un perro irrumpió en el partido entre Rosario Central y Tigre y obligó a detener el juego.
  • El animal, llamado “Coco”, esquivó durante varios minutos a la seguridad mientras el público reaccionaba desde las tribunas.
  • La escena se volvió viral en redes sociales y sumó una historia paralela con su dueña buscándolo a distancia.
  • Horas después, el perro regresó a su casa tras ser reconocido gracias a las publicaciones en internet.

En un partido que no ofrecía grandes sobresaltos desde lo futbolístico, el empate 1 a 1 entre Rosario Central y Tigre por la fecha 9 del Torneo Apertura, quedó atravesado por una escena cómica que le levantó el ánimo a todas las tribunas. A los 12 minutos del primer tiempo, cuando el equipo visitante avanzaba en ataque, un perro irrumpió en el campo de juego del Gigante de Arroyito y obligó a detener brevemente el partido, en una situación que derivó en una secuencia graciosa que marcó la jornada.

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Rosario Central estadio
Estadio de Rosario Central.

Estadio de Rosario Central.

El perrito ingresó por el arco que defendía Tigre y comenzó a correr por la cancha sin alterarse por el contexto, mientras los encargados de seguridad intentaban interceptarlo sin éxito en varios intentos consecutivos de frenarlo. El césped húmedo complicó los movimientos del personal, que se resbalaba al intentar alcanzarlo. Desde las tribunas, los hinchas acompañaron cada movimiento del personal de seguridad con una reacción de “ole” que le dio aún más comicidad.

Finalmente, tras varios intentos, el perro fue capturado y retirado del campo de juego Rosario Central. Ya en la calle, una joven lo identificó por las publicaciones y lo resguardó hasta ubicar a su dueña. Horas después, el animal regresó a su casa, mientras el episodio ya se consolidaba como uno de los momentos más comentados de la fecha.

Cómo es la historia viral del perro que invadió la cancha de Rosario Central

El protagonista fue “Coco”, un perro mestizo de siete meses que se había escapado de su casa horas antes del partido, en un episodio que no era aislado según su entorno. Mientras el animal recorría el campo de juego, su dueña, Julie, lo buscaba sin resultados a varias cuadras del estadio, sin imaginar el recorrido que había hecho.

La conexión entre ambos momentos se produjo cuando la mujer vio en redes sociales un video viral en el que reconoció de inmediato a su mascota. “Es el mío, no hay chance de que sea otro”, sostuvo al identificarlo, en una reacción que luego replicó en distintos medios. La historia sumó un dato que amplificó la circulación del caso: tanto Julie como “Coco” son hinchas de Newell’s, lo que agregó una capa de risas a la escena ocurrida en el estadio de Rosario Central.

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