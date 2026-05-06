6 de mayo de 2026 Inicio
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Este jugador de Boca fue catalogado como "el mejor jugador de las inferiores" y hoy se sigue destacando: su historia

Con regularidad, carácter y liderazgo en el juego, aparece como una apuesta fuerte del club para el futuro del Xeneize.

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El volante sigue destacándose en Boca.

El volante sigue destacándose en Boca.

  • Tomás Aranda es una de las grandes promesas surgidas de las inferiores de Boca Juniors, destacándose por su técnica y visión de juego.
  • Se consolidó en la Reserva como un mediocampista creativo, capaz de manejar los tiempos y generar juego con claridad.
  • Su crecimiento físico y futbolístico lo acercó al plantel profesional, donde ya es seguido como una opción a corto plazo.
  • Con regularidad, carácter y liderazgo en el juego, aparece como una apuesta fuerte del club para el futuro.

Tomás Aranda se perfila como una de las apariciones más prometedoras surgidas de las divisiones inferiores de Boca Juniors. Desde sus primeros años en el predio de Ezeiza, llamó la atención por su técnica y lectura de juego, virtudes que le permitieron destacarse rápidamente y ser señalado como uno de los talentos más diferenciales de su camada. Su capacidad para manejar los tiempos y filtrar pases lo convirtió en un jugador distinto dentro de la estructura formativa del club.

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En el presente, su crecimiento se refleja en el protagonismo que ganó en la Reserva y en su cercanía cada vez mayor con el plantel profesional. A medida que sumó rodaje, también incorporó fortaleza física, lo que le permite competir con mayor intensidad sin perder su estilo. Dentro del club lo observan como una pieza de proyección inmediata, con condiciones para asumir un rol creativo en un equipo que históricamente valora ese tipo de futbolistas.

Tomás Aranda en Boca

Más allá de los números, su influencia se percibe en la dinámica colectiva cada vez que participa. Ordena el juego, aporta claridad en la circulación y muestra compromiso con la identidad del equipo. En un contexto exigente como el del fútbol argentino, Aranda se sostiene por su regularidad y carácter, elementos que alimentan la expectativa de verlo consolidarse tanto a nivel local como en escenarios internacionales.

Cuál es la historia de Tomás Aranda, la figura juvenil de Boca

Tomás Aranda construyó su camino en Boca Juniors a partir de un crecimiento constante dentro del predio de Ezeiza. Desde sus primeros años en infantiles, llamó la atención por su capacidad para interpretar el juego y manejar los ritmos del partido, cualidades que lo posicionaron rápidamente como uno de los talentos más destacados de su generación. Cada categoría que atravesó sirvió para confirmar ese potencial, con actuaciones que sostuvieron su proyección dentro del club.

Lejos de una aparición repentina, su evolución se dio de forma progresiva, sumando herramientas tanto en lo técnico como en lo mental. En la Reserva encontró un espacio para consolidarse como eje del equipo, aportando claridad en la distribución y una lectura anticipada de las jugadas. Ese rendimiento sostenido lo acercó al plantel profesional, donde comenzó a integrarse de manera gradual bajo la mirada del cuerpo técnico.

El presente de Aranda refleja un proceso formativo que apunta a moldear a un jugador con peso propio dentro de la institución. Su perfil creativo, combinado con disciplina y carácter, lo posiciona como una de las apuestas a futuro del club. Con el respaldo del entorno y el reconocimiento de los hinchas, su desarrollo alimenta la expectativa de verlo asumir un rol protagónico en escenarios cada vez más exigentes.

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