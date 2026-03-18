Israel confirmó la muerte de Esmaeil Khatib, ministro de Inteligencia de Irán

Así lo informó el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, también explicó que las Fuerzas de Defensa realizaron un bombardeo aéreo durante la noche en Teherán y aseguró que "los ataques están aumentando".

Israel confirmó la muerte del ministro de Inteligencia de Irán: "Fue eliminado de la noche a la mañana"

Tras el ataque masivo de drones en Tel Aviv , Israel confirmó del ministro de Inteligencia de Irán Esmaeil Khatib, durante un bombardeo nocturno en Teherán. Así lo informó el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, quien remarcó que "los ataques en Irán están aumentando" .

Guerra en Medio Oriente: Irán lanzó un ataque masivo de drones en Tel Aviv como venganza por la muerte de Alí Larijani

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) compartieron un posteo en redes sociales donde también confirmaron la noticia y explicaron que Esmaeil Khatib "desempeñó un papel significativo durante las recientes protestas en todo Irán, incluyendo el arresto y la muerte de manifestantes, y lideró actividades terroristas contra israelíes y estadounidenses en todo el mundo".

"El Ministerio de Inteligencia iraní posee capacidades avanzadas de inteligencia, supervisando vigilancia, espionaje y la ejecución de operaciones encubiertas a nivel mundial, particularmente contra ciudadanos israelíes e iraníes", explicaron.

ELIMINADO: Esmaeil Khatib, el ministro de inteligencia del régimen terrorista iraní, en un alcance selectivo en Teherán. Khatib desempeñó un papel significativo durante las recientes protestas en todo Irán, incluyendo el arresto y la muerte de manifestantes, y lideró… pic.twitter.com/lwkgR07HQJ

Durante el martes Israel también informó que un ataque aéreo llevado a cabo durante la noche en Teherán provocó la muerte de Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y considerado una de las figuras más influyentes del régimen. Horas más tarde, la República Islámica confirmó su fallecimiento.

Mediante un mensaje con la fotografía de quien era considerado mano derecha del asesinado líder supremo de Irán, Alí Jamenei , la cuenta de X de Larijani anunció su muerte “como mártir”, que luego fue reafirmada por la oficina de información del gobierno. La publicación fue realizada horas después de que Israel se atribuyera su asesinato. Además de Larijani, también murieron en el ataque su hijo, uno de sus adjuntos y varios guardaespaldas.

Guerra en Medio Oriente: Irán lanzó un ataque masivo de drones en Tel Aviv como venganza por la muerte de Alí Larijani

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán confirmó este miércoles el lanzamiento de una nueva ofensiva con misiles contra Israel en Tel Aviv como represalia por la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani.

A través de un comunicado oficial, la fuerza de élite indicó que el ataque correspondió a la 61ª oleada de la denominada Operación Promesa Verdadera 4. Según detallaron, se utilizaron misiles con ojivas múltiples, entre ellos modelos Khorramshahr-4 y Qadr-4, dirigidos principalmente hacia la ciudad más importante de Israel.

Desde Teherán, las autoridades sostuvieron que el ataque estuvo vinculado 100% con el asesinato de Larijani y su comitiva, en un hecho atribuido a Israel. En ese marco, afirmaron haber alcanzado más de un centenar de objetivos estratégicos “sin contratiempos”.

El parte emitido por las fuerzas iraníes también que varios sectores de Tel Aviv se quedaron sin luz y tras las primeras estimaciones del servicio de emergencias de Israel, se reportaron al menos dos personas fallecidas y varios heridos por los impactos registrados en la zona central del país.

De acuerdo con medios locales, Irán habría utilizado misiles de racimo, lo que provocó incendios y daños materiales en la ciudad de Ramat Gan, dentro del área metropolitana de Tel Aviv.