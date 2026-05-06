China le exigió a Estados Unidos e Irán reabrir el estrecho de Ormuz

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, reclamó con urgencia un cese de las hostilidades tras reunirse en Beijing con su par pakistaní, Abás Araqchi.

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, le pidió a Estados Unidos y a Irán reabrir el estrecho de Ormuz "lo antes posible" para garantizar la normal circulación marítima en uno de los canales comerciales más importantes del mundo.

El pronunciamiento, que también incluyó el pedido por el "cese de hostilidades", se produjo tras la reunión que el canciller mantuvo en Pekín con su par iraní, Abás Araqchi.

Según el comunicado que se distribuyó oficialmente, Wang advirtió que r esulta “inaceptable” cualquier reanudación de los combates, a la vez que subrayó la necesidad de mantener las rondas de negociaciones para desactivar la escalada.

En ese marco, también insistió en la urgencia de garantizar la seguridad del tránsito marítimo en Ormuz, un paso clave para el comercio energético global. “ Las partes deben responder cuanto antes al llamado de la comunidad internacional para reanudar un tráfico seguro y normal” , señaló.

El conflicto impacta de lleno en los intereses de China : más de la mitad del crudo que importa por vía marítima proviene de Oriente Medio y atraviesa ese estrecho , lo que cualquier interrupción en la zona se convierte en crítica e impacta de lleno en el comercio nacional e internacional del país.

En paralelo, Wang también se refirió a la disputa por el programa nuclear iraní, cuestionado por Estados Unidos e Israel, que sospechan que Teherán busca desarrollar armamento atómico, algo que el gobierno iraní rechaza. En ese punto, China respaldó la postura iraní al destacar su compromiso de no fabricar armas nucleares y defendió su derecho a utilizar la energía nuclear con fines civiles.

Buques Estrecho de Ormuz El estrecho de Ormuz es uno de los puntos más calientes de la disputa internacional entre Estados Unidos e Irán.

Desde el ámbito académico, el profesor Ding Long, del Instituto de Estudios sobre Oriente Medio de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái, consideró que Pekín buscará desempeñar un rol activo en las negociaciones. Según explicó, el objetivo es impulsar a Irán a adoptar una posición “más realista y proactiva” en las próximas instancias de diálogo, en un contexto marcado por la creciente presión internacional y la inestabilidad en la región.

Estados Unidos anunció el fin de su ofensiva militar en Irán: "Logramos los objetivos"

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este martes que la Casa Blanca dio por concluida la ofensiva militar contra Irán, denominada "operación Furia Épica", y anticipó que el presidente Donald Trump buscará un acuerdo de paz con Teherán, aunque mantendrá el objetivo de liberar el estrecho de Ormuz.

"La operación Furia Épica ya terminó, estamos hechos con esa etapa", sostuvo el funcionario luego de enviar la notificación formal al Congreso. "Logramos los objetivos; preferimos el camino de la paz, el presidente quiere un acuerdo de paz", agregó. Según detalló, la próxima etapa de las operaciones en Medio Oriente será el Proyecto Libertad, la iniciativa estadounidense para guiar a los buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

"Si no nos disparan, no disparamos. Pero si somos atacados, responderemos con eficacia letal. Hemos destruido siete lanchas rápidas iraníes que ignoraron nuestras advertencias", remarcó. Respecto a la navegación en el estrecho, insistió en que "el régimen iraní no puede decidir quién utiliza este paso vital".