Qué es la nube rollo, el fenómeno climático que provocó sorpresa y pánico en Brasil La aparición de una formación nubosa tubular sobre el litoral de São Paulo generó impacto en las redes y se volvió viral. Especialistas explican su origen y características. Por + Seguir en







Qué es la nube rollo, el fenómeno climático que provocó sorpresa y pánico en Brasil

Una imponente nube de forma alargada y baja avanzó sobre la costa de Bertioga y sorprendió quienes se encontraban en la playa de Riviera de São Lourenço. El fenómeno, conocido como “nube rollo” o "rodillo", se desplazó sobre el mar con una apariencia que muchos compararon con un “tsunami en el cielo”.

Las imágenes, registradas por testigos, se volvieron virales en redes sociales. La formación, extensa y compacta, parecía girar lentamente sobre sí misma mientras avanzaba paralela al horizonte, lo que llevó a varios bañistas a retirarse ante la posibilidad de una tormenta intensa.

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Se origina a partir de un frente de ráfagas vinculado al desarrollo de tormentas. Cuando una corriente de aire frío desciende desde una nube de tormenta y alcanza la superficie, empuja el aire cálido y húmedo que se encuentra por delante. Ese contraste genera una especie de “onda” atmosférica que da lugar a la nube, que parece desplazarse rodando.

Nube rollo: cuándo se genera y qué efectos produce Este tipo de formaciones suele aparecer en contextos de inestabilidad, especialmente cuando hay cambios bruscos en la temperatura, la humedad y la dirección del viento. En el caso registrado en el litoral paulista, el fenómeno estuvo acompañado por ráfagas de entre 50 y 60 kilómetros por hora y variaciones repentinas del viento.