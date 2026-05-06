Qué es la nube rollo, el fenómeno climático que provocó sorpresa y pánico en Brasil

Una imponente nube de forma alargada y baja avanzó sobre la costa de Bertioga y sorprendió quienes se encontraban en la playa de Riviera de São Lourenço. El fenómeno, conocido como “nube rollo” o "rodillo", se desplazó sobre el mar con una apariencia que muchos compararon con un “tsunami en el cielo”.
Las imágenes, registradas por testigos, se volvieron virales en redes sociales. La formación, extensa y compacta, parecía girar lentamente sobre sí misma mientras avanzaba paralela al horizonte, lo que llevó a varios bañistas a retirarse ante la posibilidad de una tormenta intensa.
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La nube rollo es una formación meteorológica poco común que se distingue por su estructura horizontal, tubular y bien definida. Aunque su aspecto puede resultar inquietante, no se trata de un tornado ni implica un riesgo directo por sí misma.
Se origina a partir de un frente de ráfagas vinculado al desarrollo de tormentas. Cuando una corriente de aire frío desciende desde una nube de tormenta y alcanza la superficie, empuja el aire cálido y húmedo que se encuentra por delante. Ese contraste genera una especie de “onda” atmosférica que da lugar a la nube, que parece desplazarse rodando.
Nube rollo: cuándo se genera y qué efectos produce
Este tipo de formaciones suele aparecer en contextos de inestabilidad, especialmente cuando hay cambios bruscos en la temperatura, la humedad y la dirección del viento. En el caso registrado en el litoral paulista, el fenómeno estuvo acompañado por ráfagas de entre 50 y 60 kilómetros por hora y variaciones repentinas del viento.
La nube avanzó a lo largo de la costa del estado de São Paulo e incluso se extendió hacia zonas cercanas a Río de Janeiro, en línea con el desplazamiento del sistema de tormentas.