Irán atacó un importante complejo gasífero en Qatar como represalia contra EEUU e Israel Tras dos bajas claves en el gobierno iraní y la destrucción de una de las mayores reservas de gas del mundo, la respuesta llegó en forma de otro ataque a refinerías qataríes. "Se impone la ley del ojo por ojo", había advertido el régimen persa. Por + Seguir en







El ataque de Irán a Ras Laffan en Qatar.

Irán disparó misiles al complejo industrial de Ras Laffan, en Qatar, una de las mayores instalaciones de gas natural licuado (GNL) del mundo, luego de que Israel y Estados Unidos atacaran otra de las reservas de gas natural más importantes a nivel global que se encuentra en territorio iraní.

El Ministerio del Interior qatarí confirmó que equipos de Defensa Civil trabajaban para contener un incendio provocado por el impacto. El Ministerio de Relaciones Exteriores del país del Golfo afirmó que los ataques de Irán contra su principal instalación gasífera, en la costa norte del país, constituyen una "amenaza directa a su seguridad nacional" y subrayó la necesidad de evitar ataques contra infraestructuras vitales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/qatarenergy/status/2034338511311012171&partner=&hide_thread=false QatarEnergy Statement on Missile Attacks on Ras Laffan Industrial City



QatarEnergy confirms that Ras Laffan Industrial City this evening has been the subject of missile attacks.



Emergency response teams were deployed immediately to contain the resulting fires, as extensive… — QatarEnergy (@qatarenergy) March 18, 2026 El ataque se dio este miércoles, el mismo día en que Israel y Estados Unidos atacaron las refinerías de gas iraníes en South Pars–North Dome y luego de que se confirmara la muerte del ministro de Inteligencia, Ismail Jatib, en un bombardeo israelí. El yacimiento afectado se ubica junto al de North Field, compartido con Qatar, y es la mayor reserva de gas natural del mundo.

QatarEnergy informó que hubo daños significativos, pero ningún trabajar resultó herido. La empresa energética precisó que equipos de emergencia fueron desplegados de inmediato para controlar los incendios generados por los misiles.

La advertencia de Irán luego del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel Después de que un ataque conjunto de Israel y Estados Unidos destruyera instalaciones estratégicas para el suministro energético en el Golfo Pérsico, Irán había advertido que "se impone la ley del ojo por ojo y comienza un nuevo nivel de confrontación", y afirmó que las consecuencias podrían afectar "al mundo entero".