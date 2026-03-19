La FIFA aseguró que no se cambiarán las sedes de los partidos de Irán en el Mundial 2026

La selección asiática deberá disputar sus primeros tres encuentros por la fase de grupos en Estados Unidos y había pedido jugarlos en México. Sin embargo, el presidente del organismo, Gianni Infantino, dijo que no se cambiará el calendario.

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino , aseguró este jueves que la organización del próximo mundial no modificará las sedes en las que la selección de Irán jugará sus partidos durante el Mundial 2026.

Las declaraciones de Infantino se produjeron luego de que la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán había empezado negociaciones con diferentes dirigentes para mudar sus encuentros a México y Canadá , las otras sedes del próximo Mundial junto a Estados Unidos en donde precisamente el país asiático se encuentra en guerra en Medio Oriente.

“La FIFA no puede resolver los conflictos geopolíticos , pero estamos comprometidos a usar el poder del fútbol y la Copa Mundial de la FIFA para tender puentes y promover la paz", dijo Infantino durante la reunión de Consejo de la FIFA. "Nuestros pensamientos están con quienes sufren las consecuencias de las guerras en curso”, agregó.

De esa manera, no habrá ningún tipo de modificaciones al cronograma del torneo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

“La FIFA espera que todos los equipos participantes en la Copa Mundial de la FIFA compitan con espíritu de juego limpio y respeto mutuo. Ya tenemos un calendario. Pronto tendremos confirmadas las 48 selecciones participantes y deseamos que la Copa Mundial de la FIFA se celebre según lo previsto ", aseguró Infantino.

Según el calendario del Mundial 2026, la selección iraní de fútbol disputará sus primeros dos partidos por la fase de grupos en la ciudad de Inglewood, en el estado de California, en donde tendrá en frente a los conjuntos de Nueva Zelanda y Bélgica, respectivamente. Luego, los asiáticos viajarán a Seattle, en Washington, para jugar con Egipto.

Irán asegura que jugará el Mundial pese a las advertencias de Donald Trump

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y autoridades iraníes ratificaron que la selección disputará la Copa del Mundo 2026 que se jugará desde junio en Estados Unidos, Canadá y México, pese a las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump sobre la seguridad del equipo.

El secretario general de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), Windsor John, afirmó este lunes en Kuala Lumpur que hasta el momento no existe ninguna comunicación que indique que Irán podría quedar fuera del certamen. “Son miembros nuestros. Queremos que jueguen. Hasta donde sabemos, Irán va a jugar”, sostuvo durante una conferencia de prensa.

Según explicó el dirigente, la federación iraní ya manifestó formalmente su intención de participar del Mundial, más allá del clima político y militar que atraviesa la región. “Es un momento muy emotivo, todo el mundo está diciendo muchas cosas. Al final del día, es la federación de fútbol de Irán la que debe decidir si juega y, a día de hoy, nos ha dicho que van al Mundial”, agregó.

Selección de Irán Selección de Irán.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, señaló que corresponde a la FIFA aclarar la situación y garantizar las condiciones de seguridad. “La FIFA es la organizadora del Mundial. Si se emiten advertencias al más alto nivel sobre la seguridad de los futbolistas iraníes, esto indica que el país anfitrión aparentemente carece de la capacidad para garantizar un evento deportivo de esta magnitud”, afirmó.

A su vez, la propia selección iraní respondió en redes sociales que mantiene su intención de competir y recordó que el torneo es organizado por la FIFA y no por el gobierno estadounidense: “Nadie puede excluirnos del Mundial”, remarcaron desde el equipo, que es considerado una de las principales potencias del fútbol asiático.