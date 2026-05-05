Cuándo vuelve a jugar Boca tras la derrota ante Barcelona de Ecuador El Xeneize fue derrotado por el equipo de Guayaquil y complicó su camino en el Grupo D de la Copa Libertadores. Ahora se preparará para su próximo partido, que será trascendental ya que es de eliminación directa. Por + Seguir en







Boca ya piensa en su próximo partido. Franklin Jacome/Getty Images

Boca perdió 1-0 ante Barcelona de Ecuador en el Estadio Monumental Banco Pichincha por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, en un partido donde mostró un flojo desempeño y complicó la clasificación a la siguiente fase. Ahora se preparará para su siguiente partido, que será clave ya que es de eliminación directa.

El próximo encuentro de Boca será contra Huracán, que el domingo empató 0-0 con Racing por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, que se había postergado por un paro del fútbol argentino. El cruce se jugará el sábado desde las 19 en la Bombonera en el marco de los octavos de final del campeonato, por lo que el ganador enfrentará en la siguiente instancia al vencedor del partido entre Argentinos Juniors y Lanús.

Leandro Paredes River Boca Leandro Paredes, la gran figura de Boca. X (@LigaAFA) El último encuentro entre el Xeneize y el Globo se produjo el 27 de julio de 2025 en Parque Patricios por la fecha 3 de la Zona A del Torneo Clausura, cuando el equipo de La Ribera cayó 1-0 con un gol del mediocampista Matko Miljevic, quien ahora se desempeña en Racing.

El conjunto de Claudio Úbeda se clasificó a la fase final del Apertura después de que terminara segundo en la Zona A del certamen con 30 puntos, ya que acumuló ocho triunfos, seis empates y dos derrotas. En su último encuentro en su grupo venció 2-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Madre de Ciudades, con tantos de Alan Velasco y Milton Giménez.

¿Boca vs. River en los playoffs del Torneo Apertura 2026? Cuándo podrían enfrentarse y en qué estadio La posibilidad de un Superclásico en los playoffs del Torneo Apertura 2026 está sobre la mesa, pero con condiciones muy específicas que determinan cuándo y dónde podría ocurrir. Boca, luego de vencer a Central Córdoba por 2 a 1 en Santiago del Estero, quedó prácticamente ubicado como segundo en la Zona A. River, por otra parte, también consolidó la segunda posición en la Zona B luego de los resultados del resto de los equipos de su grupo.