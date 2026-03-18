Guerra en Medio Oriente: Irán lanzó un ataque masivo de drones en Tel Aviv como venganza por la muerte de Alí Larijani

Desde la Guardia Revolucionaria indicaron que se alcanzaron más de cien objetivos estratégicos en la ciudad más importante de Israel. Hay al menos dos muertos, mientras que varias personas resultaron heridas producto de los bombardeos.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán confirmó este miércoles el lanzamiento de una nueva ofensiva con misiles contra Israel en Tel Aviv como represalia por la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijan i.

A través de un comunicado oficial, la fuerza de élite indicó que el ataque correspondió a la 61ª oleada de la denominada Operación Promesa Verdadera 4. Según detallaron, se utilizaron misiles con ojivas múltiples, entre ellos modelos Khorramshahr-4 y Qadr-4, dirigidos principalmente hacia la ciudad más importante de Israel.

Desde Teherán, las autoridades sostuvieron que el ataque estuvo vinculado 100% con el asesinato de Larijani y su comitiva, en un hecho atribuido a Israel. En ese marco, afirmaron haber alcanzado más de un centenar de objetivos estratégicos “sin contratiempos”.

El parte emitido por las fuerzas iraníes también que varios sectores de Tel Aviv se quedaron sin luz y tras las primeras estimaciones del servicio de emergencias de Israel, se reportaron al menos dos personas fallecidas y varios heridos por los impactos registrados en la zona central del país.

De acuerdo con medios locales, Irán habría utilizado misiles de racimo, lo que provocó incendios y daños materiales en la ciudad de Ramat Gan, dentro del área metropolitana de Tel Aviv.

Guerra en Medio Oriente: Irán confirmó la muerte de su jefe de seguridad, Alí Larijani

Israel informó este martes que un ataque aéreo llevado a cabo durante la noche en Teherán provocó la muerte de Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y considerado una de las figuras más influyentes del régimen. Horas más tarde, la República Islámica confirmó su fallecimiento.

Mediante un mensaje con la fotografía de quien era considerado mano derecha del asesinado líder supremo de Irán, Alí Jamenei, la cuenta de X de Larijani anunció su muerte “como mártir”, que luego fue reafirmada por la oficina de información del gobierno. La publicación fue realizada horas después de que Israel se atribuyera su asesinato. Además de Larijani, también murieron en el ataque su hijo, uno de sus adjuntos y varios guardaespaldas.

En el mismo operativo, también murió el jefe de la fuerza paramilitar Basij, Gholamreza] Soleimani. El anuncio había sido confirmado por el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, tras una evaluación de la situación realizada durante la mañana.

Ali Larijani

“Larijani y el comandante de los Basij fueron eliminados durante la noche y se unieron al jefe del programa de aniquilación, Khamenei, y a todos los miembros eliminados del eje del mal, en las profundidades del infierno”, afirmó el funcionario en declaraciones difundidas por su oficina a través de un video en redes sociales.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que Larijani era uno de los objetivos del ataque realizado en la capital iraní. De acuerdo con el comunicado militar, la operación se llevó a cabo con información de inteligencia precisa y fue ejecutada por la fuerza aérea israelí en el corazón de Teherán.

Las autoridades israelíes también informaron que, en una ofensiva separada, murió Gholamreza Soleimani, quien durante los últimos seis años había estado al frente de la milicia Basij.

Según las FDI, la organización paramilitar desempeñó un papel clave en la represión de las protestas internas en Irán. Bajo el mando de Soleimani, señalaron, las fuerzas Basij llevaron adelante “operaciones represivas significativas”, caracterizadas por el uso de violencia extrema, detenciones masivas y acciones directas contra manifestantes civiles.

Quién era Alí Larijani, el jefe de Seguridad asesinado en Irán

Ali Larijani fue uno de los políticos más influyentes de la República Islámica de Irán y durante décadas ocupó cargos de suma importancia dentro del sistema político del país. Nacido en 1957 en Najaf, en Irak, provenía de una familia religiosa de peso y se consolidó como parte del establishment iraní tras la Revolución Islámica de Irán de 1979.

A lo largo de su carrera desempeñó funciones clave en el aparato del Estado. Fue secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y uno de los principales negociadores del programa nuclear iraní, además de presidir el Parlamento entre 2008 y 2020, un cargo desde el cual tuvo gran influencia en la política interna y exterior del país.

Cercano al líder supremo Ali Khamenei, Larijani era considerado una figura pragmática dentro del sector conservador. Su familia también tuvo fuerte presencia en la política iraní: su hermano Sadeq Larijani fue jefe del Poder Judicial durante una década y miembro de los principales órganos de poder del régimen.