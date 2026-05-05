5 de mayo de 2026 Inicio
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Donald Trump pausó el "Proyecto Libertad" en el estrecho de Ormuz mientras negocia con Irán

El líder estadounidense comunicó la suspensión temporal del operativo de protección para buques mercantes debido al progreso en las charlas diplomáticas con Teherán. Más temprano, la Casa Blanca confirmó el fin de la ofensiva militar.

Por
Donald Trump

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la suspensión temporal del "Proyecto Libertad" en el estrecho de Ormuz a causa de los avances en las negociaciones diplomáticas con Irán. La iniciativa apuntaba a escoltar buques comerciales luego de que la Casa Blanca anunciara el fin de la ofensiva militar en Medio Oriente.

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El mandatario comunicó la decisión a través de sus redes sociales oficiales. "Hemos acordado mutuamente que, mientras el bloqueo seguirá en pleno vigor, el Proyecto Libertad… será pausado por un corto período de tiempo", señaló en una publicación de Truth Social.

La resolución paraliza de forma momentánea el esquema de escolta para embarcaciones en esa sensible ruta marítima. Trump justificó la pausa "basado en la solicitud de Pakistán y otros países… y el gran progreso hacia un acuerdo completo y final con representantes de Irán".

El jefe de Estado valoró además los resultados de la estrategia ofensiva previa a los diálogos. Según indicó, "el tremendo éxito militar que hemos tenido durante la campaña contra Irán" facilitó el paso hacia una instancia de negociación favorable.

Posteo Trump 5-5-26

A pesar de este freno en las tareas de resguardo naval, la presión sobre el país de Medio Oriente continuará con otras herramientas. "El bloqueo permanecerá en pleno vigor y efecto", advirtió el mandatario para descartar una relajación general de la postura norteamericana.

Esta interrupción abre un compás de espera para evaluar el rumbo final de las gestiones bilaterales. El objetivo central, remarcó el presidente, es "ver si el acuerdo puede ser finalizado y firmado" en el corto plazo.

Estados Unidos anunció el fin de su ofensiva militar en Irán: "Logramos los objetivos"

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este martes que la Casa Blanca dio por concluida la ofensiva militar contra Irán, denominada "operación Furia Épica", y anticipó que el presidente Donald Trump buscará un acuerdo de paz con Teherán, aunque mantendrá el objetivo de liberar el estrecho de Ormuz.

"La operación Furia Épica ya terminó, estamos hechos con esa etapa", sostuvo el funcionario luego de enviar la notificación formal al Congreso. "Logramos los objetivos; preferimos el camino de la paz, el presidente quiere un acuerdo de paz", agregó. Según detalló, la próxima etapa de las operaciones en Medio Oriente será el Proyecto Libertad, la iniciativa estadounidense para guiar a los buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

"Si no nos disparan, no disparamos. Pero si somos atacados, responderemos con eficacia letal. Hemos destruido siete lanchas rápidas iraníes que ignoraron nuestras advertencias", remarcó. Respecto a la navegación en el estrecho, insistió en que "el régimen iraní no puede decidir quién utiliza este paso vital".

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