23 de junio de 2026 Inicio
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Giro inesperado en la causa por la muerte de Liam Payne: la Justicia decretó quién se quedará con su fortuna

El exintegrante de One Direction murió el 16 de octubre de 2024 en el barrio de Palermo cuando estaba de visita por Argentina junto a su novia.

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La Justicia británica determinó que el único heredero de la fortuna de Liam Payne será su hijo de 9 años.

La Justicia británica determinó que el único heredero de la fortuna de Liam Payne será su hijo de 9 años.

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A casi dos años de la muerte de Liam Payne, la causa por su herencia tomó un giro totalmente inesperado, ya que al momento de su deceso no había dejado su testamento, por lo que debió intervenir la justicia británica.

La normativa se extiende hasta el 21 de agosto.
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Según la resolución de las últimas horas, se determinó que el único beneficiario del patrimonio valuado en más de 21 millones de libras esterlinas (un poco más de 29 millones de dólares) será Bear Gray Payne, el hijo de nueve años que el artista tuvo con Cheryl Cole.

En el documento se detalló que el niño podrá acceder a una porción de ese dinero para garantizar su bienestar y el resto quedará protegido en un fideicomiso hasta que cumpla los 18 y así poder tener todo el patrimonio total.

En mayo de este año, la cantante y madre de su único hijo había sido designada como la administradora del patrimonio del músico, y según los documentos legales, ella podrá “administrar el dinero, pero por el momento tendrá una autoridad limitada al respecto, y no podrá distribuirlo”.

Con esta determinación, Kate Cassidy, la pareja de Payne al momento de su muerte, no tiene ningún derecho a una parte del patrimonio, ya que ellos no estaban legalmente casados ni había disposiciones escritas a su favor. Si bien algunos expertos legales sugirieron que podría haber iniciado una demanda, Page Six aseguró que la influencer no tuvo intenciones de realizar ningún reclamo.

Harry Styles compartió su dolor por Liam Payne

El cantante británico Harry Styles remarcó que "es difícil perder cualquier amigo, pero es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a vos en tantos aspectos" y reveló que tuvo una crisis existencial sobre su forma de vivir tras la muerte de su compañero de One Direction Liam Payne.

"Creo que hubo un período cuando él falleció en el que realmente me costó reconocer lo extraño que es que la gente se apropie, de alguna manera, de parte de tu dolor", señaló el intérprete de Harry's House (2022) a The Guardian.

Styles describió a Payne como "alguien con el corazón más bondadoso que sólo quería ser grande". El joven artista fallecido de 31 años se había consolidado como solista del género musical R&B en Estados Unidos y Reino Unido luego de su paso por la boyband entre 2010 y 2015.

"Empecé a decirme: '¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero vivirla?'", se sinceró el británico sobre la crisis que le generó la partida de su amigo. "La mejor manera de honrar a tus amigos fallecidos es viviendo la vida al máximo. Se trató de una persona muy especial y estoy muy triste", concluyó.

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