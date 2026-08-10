10 de agosto de 2026 Inicio
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Thiago Almada se sumó a River: cuándo sería su esperado debut

El mediocampista concretó su llegada al país para ponerse bajo las órdenes de Eduardo Coudet. Viene de un importante descanso tras el Mundial.

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El volante firmó su contrato con el Millonario hasta 2029.

El volante firmó su contrato con el Millonario hasta 2029.

El tan ansiado desembarco de Thiago Almada para sumarse a River se concretó finalmente durante las primeras horas de este lunes. Tras concluir su período de descanso post Mundial 2026, la joya aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cerca de las 4:30 de la madrugada en un vuelo procedente de Madrid. Sin perder tiempo, la gran figura del mercado de pases local quedó a las órdenes del cuerpo técnico y comenzar con la puesta a punto.

River viene de seis derrotas al hilo.
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El talentoso volante creativo arribó a la Argentina con los exámenes médicos completados en territorio europeo y un contrato firmado hasta diciembre de 2029. A pesar del cansancio propio del viaje internacional, la dirigencia y el cuerpo técnico diagramaron una intensa jornada de trabajo sin descanso, enfocada en la rápida adaptación del futbolista de cara a las decisivas instancias internacionales y locales que deberá afrontar el conjunto de Núñez en lo inmediato.

Con la mira puesta en el cruce por Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe, el entrenador Eduardo Coudet descartó la presencia del mediocampista para el viaje a Colombia debido a la inactividad de un mes sin rodaje oficial. Respecto a los riesgos de utilizarlo en el plano internacional, el DT del equipo fue categórico durante la conferencia de prensa: “Sería egoísta de mi parte que Thiago, que estaba de vacaciones, juegue en la altura de Bogotá, sería irreal. Almada seguramente va a estar para el domingo o la vuelta”.

De esta manera, el ansiado estreno del enganche luciendo la camiseta de la banda roja no se dará este miércoles en la altura cafetera. Salvo un imprevisto cambio de último momento, la puesta a punto física que realizará en las instalaciones del club derivará en que el debut oficial sea el domingo ante Argentinos Juniors, marcando el inicio de su nueva etapa profesional bajo el mando de Eduardo Coudet para el entusiasmo de toda la parcialidad millonaria.

Cuánto pagó River por Thiago Almada

La dirigencia de la institución de Núñez cerró un desembolso histórico para concretar el fichaje estelar del mercado de pases del fútbol argentino. El club adquirió la totalidad de la ficha económica por 20 millones de euros, una suma que equivale a aproximadamente 23 millones de dólares. De esta manera, la entidad de la banda roja realizó un esfuerzo financiero sin precedentes para repatriar al atacante y sumarlo de inmediato al plantel conducido por Coudet.

Dentro del paquete de la transferencia, el acuerdo estipuló condiciones particulares para una futura salida del futbolista al viejo continente. La negociación con las partes incluyó una cláusula de recompra para Atlético de Madrid, la cual se fijó en la suma de 40 millones de euros. La escuadra española podrá hacer uso de esta opción prioritaria para repatriar al mediocampista ofensivo recién a partir de diciembre del año 2027, garantizando la permanencia del jugador en el club de Núñez por varios semestres.

En cuanto a los detalles de su presencia en la cancha, el talentoso volante de Fuerte Apache eligió vestir la camiseta número 23 en River, un dorsal emblemático que quedó disponible tras la salida de Matías Galarza Fonda. Dicho número guarda un valor sentimental y futbolístico especial para el flamante refuerzo, ya que fue el mismo que lució en los inicios de su carrera en Vélez Sarsfield y el que utilizó durante sus posteriores pasos por Atlanta United de la MLS, Botafogo de Brasil y Olympique Lyon de Francia.

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