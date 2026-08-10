Los videos más impactantes del fuerte terremoto que sacudió Colombia El sismo, de 7,4 en la escala de Richter, tuvo como epicentro el departamento de Chocó, se sintió en Bogotá, Medellín y Cali, pero también en otros países como Panamá y Ecuador. Todavía no se reportaron muertos, pero las imágenes muestran derrumbes de edificios. Por Agregar C5N en









Buscan a sobrevivientes en medio de los escombros.

Un terremoto de magnitud 7,4 sorprendió y sacudió a tres ciudades de Colombia durante las primeras horas de este lunes. En medio de la preocupación y grandes destrozos se buscan a sobrevivientes en medio de los escombros.

Según informó el Servicio Geológico Colombiano, el evento sísmico se registró a las 7:34 y alcanzó su punto máximo en la localidad de San José del Palmar. El sismo se sintió específicamente en Cali, Bogotá y Medallín, causando daños significativos en la provincia del Chocó, en la costa del Pacífico, informó el gobernador en la red social X.

En el lugar están trabajando diferentes equipos de emergencia para rescatar a personas que puedan estar debajo de los escombros. En los primero minutos del hecho, si bien se confirmaron personas heridas, se desconoce que hayan víctimas fatales.