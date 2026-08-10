"Malvinas, legado de sangre" se estrenó en Prime Video y Flow

Luego de su recorrido por diferentes festivales internacionales y luego de proyecciones en el Cine Gaumont, en Cinépolis de Merlo y en los espacios INCAA del país, la película "Malvinas, legado de sangre" tuvo su estreno en la plataforma Prime Video y Flow.
Producida en Merlo, narra la historia de ocho veteranos de guerra del distrito que vuelven a las Islas Malvinas 42 años después del conflicto armado entre Argentina y Gran Bretaña.
La producción cuenta con animaciones originales y una estética cinematográfica que trasciende lo testimonial, para honrar, emocionar y mantener vivo el legado de nuestros héroes.
Esta obra audiovisual, dirigida por Daniel Ponce, fue premiada en la ciudad de California con el “Golden Gate Film Award” al Mejor Film Extranjero, categoría Documental.