"Malvinas, legado de sangre" se estrenó en Prime Video y Flow Luego de su recorrido por diferentes festivales internacionales, la producción que narra la historia de ocho veteranos que vuelven a las islas 42 años después del conflicto armado, llegó a las plataformas. Agregar C5N en









La producción cuenta con animaciones originales y una estética cinematográfica que trasciende lo testimonial.

Luego de su recorrido por diferentes festivales internacionales y luego de proyecciones en el Cine Gaumont, en Cinépolis de Merlo y en los espacios INCAA del país, la película "Malvinas, legado de sangre" tuvo su estreno en la plataforma Prime Video y Flow.

Producida en Merlo, narra la historia de ocho veteranos de guerra del distrito que vuelven a las Islas Malvinas 42 años después del conflicto armado entre Argentina y Gran Bretaña.

La producción cuenta con animaciones originales y una estética cinematográfica que trasciende lo testimonial, para honrar, emocionar y mantener vivo el legado de nuestros héroes.