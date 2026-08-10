10 de agosto de 2026 Inicio
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Copa Sudamericana: qué pasará con el partido de River en Colombia ante Independiente Santa Fe tras el terremoto que afecta a Bogotá

El Millonario debe visitar a Independiente Santa Fe el próximo miércoles, por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Por el momento, el aeropuerto de la ciudad se encuentra operativo, pero se aguardan determinaciones en las próximas horas.

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River viene de seis derrotas al hilo.

River viene de seis derrotas al hilo.

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River no gana para disgustos: a las seis derrotas consecutivas y el peor arranque de su historia en torneos locales, se suma que este miércoles debe jugar por la Copa Sudamericana en Colombia ante Independiente Santa Fe, equipo oriundo de Bogotá, ciudad que se encuentra afectada por el brutal terremoto que sacudió al país durante este lunes por la mañana.

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Si bien hasta el momento no hubo ninguna información oficial de CONMEBOL al respecto de lo que podría suceder con los partidos de los certámenes internacionales, el gobierno de Abelardo de la Espriella decretó el estado de desastre nacional, hecho que podría poner en pausa cualquier actividad en el país. Como contrapunto, el Aeropuerto Internacional El Dorado funcionaba con normalidad.

A su vez, la Dimayor, entidad que regula los campeonatos locales, ya adelantó que aplazará "de manera indefinida" el partido entre Deportivo Pereira, club de la localidad más afectada por el sismo, y Junior de Barranquilla. No se aclaró qué sucederá con el resto de la fecha.

Según informó el Servicio Geológico Colombiano, el evento se registró a las 7:34 y alcanzó su punto máximo en la localidad de San José del Palmar. El director ejecutivo nacional de la Cruz Roja, Francisco Moreno, brindó los primeros reportes y aseguró que "son bien preocupantes". "Hay alrededor de 12 departamentos con algún tipo de afectación, principalmente el departamento de Chocón, donde hay un número importante de heridos y lesionados”, indicó.

El conjunto de Eduardo Coudet debe disputar el cruce de ida por los octavos de final de la Sudamericana en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y debería partir hacia la capital colombiana este martes, por lo que aguarda por un comunicado de parte de la CONMEBOL que confirme lo que sucederá con el encuentro. También deberá definir qué sucederá con el choque entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, por la Copa Libertadores.

Carlos Fernando Galán, alcalde de la ciudad, destacó que "hasta el momento no se han reportado afectaciones graves" y que enviará "100 rescatistas a las ciudades más afectadas para que apoyen con las labores de búsqueda y rescate". "Estamos listos a seguir ayudando para que la respuesta sea lo más rápida posible. Estamos todos juntos", destacó.

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