El joven acusado por la muerte de Liam Payne consiguió la prisión domiciliaria Una decisión de la Cámara de Casación Civil y Correccional le otorgó el arresto en su casa a Braian Nahuel Paiz, quien espera el juicio oral imputado por la venta de estupefacientes al exintegrante de One Direction.







La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional resolvió este jueves otorgar la prisión domiciliaria a Braian Nahuel Paiz, uno de los dos imputados por la venta de drogas al cantante británico Liam Payne, quien murió al caer desde el tercer piso de un hotel en el barrio porteño de Palermo. Paiz, un excamarero detenido desde hace un año, cumplirá el arresto bajo vigilancia electrónica hasta que comience el juicio oral en su contra.

La decisión fue tomada por la Sala III de la Cámara, integrada por los jueces Pablo Jantus, Alberto Huarte Petite y Gustavo Alfredo Bruzzone. Este fallo revocó la negativa previa que había dispuesto el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°30.

Paiz, junto a Ezequiel Pereyra, exempleado del Hotel CasaSur, se encuentra imputado por el delito de suministro de estupefacientes a título oneroso. Esta figura legal prevé una pena de un mínimo de cuatro y un máximo de quince años de cárcel, por lo cual la fiscalía se opuso a cualquier morigeración de la preventiva, por posible riesgo de fuga.

La defensa, a cargo de Juan Pablo y Fernando Madeo Facente, había solicitado el arresto domiciliario a favor de Paiz, con el argumento de problemas de salud y la situación de vulnerabilidad familiar tras su arresto. El tribunal de juicio había rechazado el pedido, con fundamento en la gravedad del hecho y un riesgo procesal que, a su criterio, se evidenció cuando Paiz. se mudó sin avisar y no se presentó a una intimación de detención

Sin embargo, la Cámara de Casación consideró que el tribunal inferior aplicó incorrectamente las reglas de coerción. Los jueces valoraron que Paiz cuenta con arraigo, un domicilio estable, carece de antecedentes penales y que el tiempo transcurrido en detención preventiva resultó significativo, especialmente porque el juicio no tiene fecha de inicio a corto plazo.

Muerte de Liam Payne: sin riesgo de fuga, Braian Paiz accedió a la prisión domiciliaria La resolución de la Sala III concluyó que el riesgo de fuga no se sostenía, dado que Paiz informó a tiempo su mudanza y fue detenido en la nueva dirección. La medida se concretó luego de que la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia de la Nación informara que existían las “condiciones socioambientales” para que Paiz ingrese a ese programa. Por unanimidad, la Cámara concedió el arresto domiciliario bajo vigilancia electrónica para Braian Nahuel Paiz, mientras el proceso avanza hacia el juicio oral. La muerte de Liam Payne ocurrió en su habitación del Hotel CasaSur en Palermo, en medio de una supuesta crisis de salud mental agravada por el consumo de cocaína y alcohol.