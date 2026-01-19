Muerte de Liam Payne: dictaron prisión preventiva al empleado acusado de haberle vendido cocaína

Ezequiel David Pereyra , el acusado de haberle vendido cocaína a Liam Payne antes de que muriera al caer desde el tercer piso del hotel CasaSur, pasó más de un año detenido y ahora cumple arresto domiciliario con monitoreo electrónico. La decisión fue tomada el 30 de diciembre de 2025 por la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional .

El empleado del hotel de Palermo, oriundo de Ingeniero Budge, había sido arrestado al inicio de la causa por pedido del fiscal Andrés Madrea. Su defensa, a cargo del abogado Augusto María Cassiau, remarcó la “vulnerabilidad laboral” de Pereyra , quien se encontraba en una posición precaria al atender a un huésped de alto perfil como Payne. Pereyra transcurrió los últimos seis meses encerrado en el penal de Marcos Paz.

El joven acusado enfrentará un juicio oral ante el Tribunal N°34 por el delito de entrega de estupefacientes a título oneroso, un cargo que podría acarrear una pena de entre 4 y 15 años de prisión si resulta condenado, y c ompartirá el banquillo de acusados con Braian Paiz , el mozo imputado por suministrarle cocaína a Payne.

Por su parte, la defensa de Paiz había solicitado el beneficio de arresto domiciliario alegando que el acusado sufría problemas de salud durante su detención en una alcaidía de la Policía de la Ciudad. Sin embargo, la fiscalía se opuso al planteo y el tribunal de juicio lo rechazó en primera instancia. Ante la negativa, los defensores presentaron un recurso de casación y finalmente, la Cámara de Casación consideró que el mesero no tiene antecedentes penales, cuenta con domicilio fijo y no existe riesgo de fuga .

En ese sentido, ambos acusados negaron haber obtenido ganancias económicas por las entregas. En el caso de Paiz, dijo que "le regaló la sustancia a su ídolo", mientras que Pereyra habría actuado bajo presión para complacer a un cliente VIP que, según las pruebas, lo maltrató en sus interacciones para obtener la droga.

Liam Payne habitación cuarto CasaSur Palermo Redes sociales

La trágica muerte de Liam Payne

El fallecimiento del exintegrante de One Direction, sacudió al mundo de la música y a sus millones de fanáticos. El cantante murió el 16 de octubre de 2024 tras caer desde el balcón de la habitación que ocupaba en el tercer piso del hotel Casa Sur, ubicado en el barrio porteño de Palermo. El episodio derivó en una investigación judicial que con el correr de los días fue arrojando detalles clave sobre las circunstancias previas, el estado en el que se encontraba el artista y las responsabilidades que hoy analiza la Justicia.

Según la reconstrucción de los hechos, minutos antes de la tragedia un empleado del hotel realizó un llamado al 911 alertando que Payne se encontraba fuera de control, destrozando objetos dentro de la habitación y que su vida corría peligro debido a la cercanía con el balcón. La situación generó la inmediata intervención de los servicios de emergencia, que se dirigieron al lugar. Sin embargo, antes de que pudieran actuar, el músico cayó al vacío desde una altura aproximada de 12 metros.

El informe forense determinó que la causa de la muerte fueron politraumatismos severos, con hemorragias internas y externas, además de al menos 25 lesiones compatibles con una caída desde gran altura. Entre las heridas más graves se registró una fractura de cráneo con daños cerebrales fatales. Los peritos descartaron la existencia de signos de pelea dentro de la habitación y también la hipótesis de un suicidio. Al momento del hecho, Payne se encontraba solo.

Liam Payne Durante las últimas visitas del exintegrante de One Direction se lo vio junto al empresario Nores. Redes Sociales

En el plano judicial, la investigación comenzó con varias personas imputadas, entre ellos un amigo del cantante y empleados del hotel que fueron acusados de homicidio culposo o abandono de persona. Con el avance del expediente, esos cargos quedaron desestimados y la causa se concentró en el suministro de drogas. La jueza a cargo del expediente sostuvo que Payne habría intentado escapar por el balcón y que la caída se produjo sin que mediara una pérdida de equilibrio accidental, cerrando así una de las hipótesis que se barajaron en un primer momento.