Revelaron hasta cuándo seguirá preso el futbolista argentino detenido por el ICE en Estados Unidos La abogada de Matías Pourrain, Regina Borges, contó que él "califica para fianza", pero que recién "el martes o miércoles tendrá una fecha para una audiencia". Vivía desde 2019 en EEUU y ahora se encuentra en una cárcel de máxima seguridad en Florida. Por Agregar C5N en









Matías Pourrain estaba detenido en Miramar y es inminente su trasladado a Krome Detention Center de Florida

El futbolista argentino Matías Pourrain continuará detenido en Estados Unidos, luego de ser apresado durante un control migratorio. En las últimas horas se confirmó que será trasladado a Krome Detention Center de Florida donde permanecerá privado de su libertad durante una semana, como tope de fecha mínima.

Su abogada, Regina Borges, explicó que logró hablar ayer a las 14 y lo notó “un poquito mejor” a cuando fue apresado el jueves pasado y permanecer algunos días en el centro de procesamiento del ICE en Miramar. Sin embargo, hasta 18 se dirigió al centro de máxima seguridad “no estaba en la lista de los recién ingresados”. “Pero es una detención bien grande, así que hoy regresaré a buscarlo”, indicó en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.

Pourrain vive desde 2019 en Estados Unidos, fecha en la que entró con visa de turista e inició una solicitud de residencia que nunca recibió un rechazo formal. Sin embargo, las autoridades mantuvieron la detención porque la falta de resolución definitiva habilita la medida cautelar.

En cuanto a la fecha de una posible liberación, la letrada explicó el argentino “califica para fianza”, pero que “ya tengo la moción lista para peticionar a la Corte a una audiencia”. “Simplemente necesito saber en cuál sección está para ver qué juez toca y pedir una audiencia. Pienso que hasta el martes o miércoles tendremos una fecha para la audiencia. Es decir, que mínimo deberá estar preso durante una semana”, especificó.

De esta manera, luego que sea trasladado, permanecerá en la cárcel de máxima seguridad para inmigrantes a la espera de que se fije una fianza que le permita recuperar la libertad.