Revelaron hasta cuándo seguirá preso el futbolista argentino detenido por el ICE en Estados Unidos

El futbolista argentino Matías Pourrain continuará detenido en Estados Unidos, luego de ser apresado durante un control migratorio. En las últimas horas se confirmó que será trasladado a Krome Detention Center de Florida donde permanecerá privado de su libertad durante una semana, como tope de fecha mínima.
Su abogada, Regina Borges, explicó que logró hablar ayer a las 14 y lo notó “un poquito mejor” a cuando fue apresado el jueves pasado y permanecer algunos días en el centro de procesamiento del ICE en Miramar. Sin embargo, hasta 18 se dirigió al centro de máxima seguridad “no estaba en la lista de los recién ingresados”. “Pero es una detención bien grande, así que hoy regresaré a buscarlo”, indicó en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.
Pourrain vive desde 2019 en Estados Unidos, fecha en la que entró con visa de turista e inició una solicitud de residencia que nunca recibió un rechazo formal. Sin embargo, las autoridades mantuvieron la detención porque la falta de resolución definitiva habilita la medida cautelar.
En cuanto a la fecha de una posible liberación, la letrada explicó el argentino “califica para fianza”, pero que “ya tengo la moción lista para peticionar a la Corte a una audiencia”. “Simplemente necesito saber en cuál sección está para ver qué juez toca y pedir una audiencia. Pienso que hasta el martes o miércoles tendremos una fecha para la audiencia. Es decir, que mínimo deberá estar preso durante una semana”, especificó.
De esta manera, luego que sea trasladado, permanecerá en la cárcel de máxima seguridad para inmigrantes a la espera de que se fije una fianza que le permita recuperar la libertad.
El fuerte comunicado del Miami United FC, club al que juega Matías Pourrian
Luego que se conociera la noticia sobre la detención del futbolista argentino Matías Pourrain en Miami, Estados Unidos, por las fuerzas de seguridad ICE, el club al que pertenece, Miami United FC, publicó un duro comunicado.
En el mismo, aseguró que “estamos cooperando con todas las partes involucradas y haciendo todo lo que está a nuestro alcance para ayudar”. Además, informó que se puso a disposición de Pourrain y su familia desde el primer momento, brindando apoyo legal y manteniendo una comunicación constante.
En el escrito, destacaron el valor el valor humano del jugador, sobre el cual se desconocen los motivos de su detención: “Matías no solo es un futbolista excepcional, sino, sobre todo, una persona aún mejor y una parte importante de la familia de Miami United. Sus compañeros, entrenadores, staff y todo el Club están firmemente a su lado y junto a su familia”.