Periodista deportivo confesó que era hincha de River y se hizo de Boca tras perder un Superclásico

Una inesperada revelación volvió a encender la polémica. Todo surgió a partir de sus dichos sobre una jugada que involucró a un jugador campeón del mundo que volvió al país.

El periodista deportivo Juan Pablo Varsky quedó en el centro de una nueva polémica luego de opinar durante la transmisión de River - Tigre que la infracción sobre Ángel Correa no debía sancionarse como penal. Su postura generó fuertes críticas de simpatizantes del club de Núñez en redes sociales, que volvieron a acusarlo de tener una mirada favorable hacia Boca.

Lejos de esquivar la discusión, el periodista deportivo respondió con una revelación sobre su infancia que explica por qué actualmente se reconoce como hincha de Boca. La historia, según contó el propio Varsky, comenzó cuando todavía era un niño y tenía una fuerte identificación con River .

Varsky relató que su familia era mayoritariamente de River y que él comenzó a simpatizar con el Millonario después de que sus allegados le regalaran una camiseta. Sin embargo, el triunfo de Boca en el 81 por 3 a 0 en el Superclásico y, sobre todo, el impacto que le provocó Diego Maradona terminaron cambiando su relación con el fútbol.

La confesión no es completamente nueva: en entrevistas anteriores ya había explicado que Maradona fue determinante para que cambiara de club. En una charla con Jot Down, incluso resumió aquella transformación de manera contundente: “Diego fue el que me hizo cambiar de club” , al pasar de River a Boca cuando tenía unos 10 años.

La explicación más detallada apareció, tiempo atrás, cuando Varsky reconstruyó el origen de su primer fanatismo. Contó que su abuelo, su tío y su padre eran de River y que, después del campeonato de 1975, recibió una camiseta del club: “Yo me hago hincha de River” , recordó.

El periodista explicó que aquella identificación duró varios años, hasta que la irrupción de Maradona en Boca modificó completamente el escenario. En su relato, recordó que después de ver el histórico gol de Diego ante River, pasó un corto período y Boca perdió con Vélez: “Pasaron dos semanas, en el medio Boca pierde con Vélez y dije: ‘Ah, soy de Boca’”.

La frase que sintetizó aquella transformación fue todavía más gráfica: “No, no, no, te quebraron. Me quebraron”, respondió Varsky cuando le señalaron que había abandonado a River. Su relato muestra que el cambio no fue simplemente una decisión racional, sino una combinación entre el impacto de Maradona y las emociones que le despertaba el fútbol durante su infancia.

“Fui HINCHA DE RIVER. Mi ídolo de chico era el BETO ALONSO. Mi hijo es de River. Lo llevé a la final de Lima y gritó el gol del Pity Martínez en mi casa” - Tras decir que no hubo penal sobre Correa, Varsky reveló que se cambió de club después del Boca 3-River 0 del año 1981 https://t.co/xryrcz0DNu pic.twitter.com/gAysLpyqCC — PaseClave (@paseclave__) August 10, 2026

La cronología también permite ubicar la anécdota: Maradona debutó oficialmente con Boca en febrero de 1981 y el 15 de abril de ese año Vélez derrotó 1-0 al equipo xeneize. Años después, Varsky consolidó públicamente su identificación con Boca y en una entrevista reciente recordó que no se arrepiente de haberlo declarado, aunque admitió que recibe agresiones en redes sociales por esa condición.