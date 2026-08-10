Luto en Hollywood: murió el protagonista de una mítica serie que marcó una época El mundo del entretenimiento despide con tristeza a un querido intérprete de la pantalla chica estadounidense. Agregar C5N en









Un famoso actor falleció a sus 84 años.

El ambiente artístico internacional se encuentra de duelo tras confirmarse la muerte de Ben Jones a los 84 años, recordado popularmente por haber sido uno de los pilares de Los Dukes de Hazzard. La histórica ficción emitida durante la década del 80 conquistó a audiencias de todo el mundo, convirtiendo al artista en una figura entrañable de la pantalla chica gracias a su papel en la icónica producción norteamericana que marcó a toda una generación de espectadores.

La noticia fue revelada de forma oficial por su esposa mediante una emotiva publicación en su perfil de Facebook. Según explicó su compañera, el querido intérprete sufrió un paro cardíaco en la intimidad de su hogar mientras disfrutaba de un momento de tranquilidad, dejando un vacío irreparable entre los seguidores de la mítica historia de los primos Duke.

En el mensaje difundido a través de las redes sociales, Alma Viator dedicó palabras de profundo afecto para despedir a su pareja de toda la vida: “Hoy perdí al amor de mi vida. Ben falleció de un infarto. Estaba en casa descansando en su sillón favorito, esperando a que The Braves salieran al campo y derrotaran a los Yankees. Ben tuvo una vida increíble, plena y maravillosa. Amó y fue amado por muchísimas personas. Lo extrañaremos. Lo amé muchísimo”, sentenció con dolor la esposa del inolvidable actor.

Quién era Ben Jones, estrella de Hollywood que marcó una época Nacido el 30 de agosto de 1941 en Carolina del Norte, Estados Unidos, Ben Jones construyó una trayectoria que lo llevó a la fama global a finales de los años 70. Su gran salto a la notoriedad ocurrió en 1979 al ponerse en la piel de Cooter Davenport, el simpático mecánico de Los Dukes de Hazzard. Su participación en la emblemática ficción norteamericana lo consolidó como un rostro entrañable de la televisión internacional.

A pesar de su trascendencia en el mundo de la actuación, la vida profesional del intérprete estuvo fuertemente volcada hacia la función pública. Tras participar en producciones como Dallas, Smokey and the Bandit y diversos reencuentros del elenco original, incursionó con éxito en la política de su país. En 1988 fue electo congresista por el Cuarto Distrito de Georgia, banca que revalidó en 1990 hasta perder la elección de 1994 frente a Newt Gingrich, alternando las luces del espectáculo con los pasillos del poder.

La partida de la celebridad causó un profundo dolor en el ambiente artístico y entre sus excompañeros de reparto. Tom Wopat, encargado de dar vida a Luke Duke en la mítica tira, expresó su pesar en redes sociales al enterarse del deceso: “Los Dukes de Hazzard perdieron hoy a otro miembro fundamental de su elenco. Ben Jones era un gran amigo y un ferviente defensor de todo lo mejor que podemos ofrecer en la industria del entretenimiento”, manifestó el actor con enorme tristeza. En su sentido mensaje de despedida, Wopat rememoró con afecto la cercanía que mantenía con el fallecido artista y el espíritu de camaradería que unía a la producción. “Denver Pyle le decía con frecuencia a Ben, ‘¡yo no soy tu tío Jesse!’, pero siento que hoy hemos perdido a un primo de Duke”, concluyó de manera conmovedora, despidiendo a un ícono televisivo que acompañó a varias generaciones de espectadores frente a la pantalla.